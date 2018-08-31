國民黨公投提案// 死人也連署 中選會要告

2018-08-31

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為力拚公投綁大選，國民黨本週至中選會送交「反空污」等三公投提案，但中選會清查發現，三案連署書有高度異常，不僅出現筆跡相同、大量抄寫情況，在第一階段連署中，更有早已死亡民眾參與連署，連署人死亡比率達一％；中選會官員表示：「國民黨難不成是觀落陰找人連署！」

偽造文書 死人連署比率達1％

中選會主委陳英鈐表示，「死人連署是偽造文書」，也違反公投法規定，將予以剔除，將待第二階段查核完畢，把死人連署、大量抄寫的相關證據移送檢方告發；是否影響公投成案，將在委員會議開會決定。

國民黨發言人洪孟楷表示，國民黨的公投連署都是黨員或民眾自發至連署點填寫，或民眾帶回去給家人連署，依正常做法收集；何況第一階段連署已過三個月，現在突然討論，令人匪夷所思，中選會是否有行政壓力要阻擾國民黨公投？奉勸中選會盡快公告成案，不要再政治操作。

高度異常 筆跡相同、大量抄寫

中選會點交查出，國民黨公投連署書有大量抄寫情況，原子筆顏色、筆跡一致，有的還故意字體寫大寫小，但筆跡明顯為同一人，多為同區同人代抄，無一人分抄多區。

中選會官員指出，國民黨每一公投案，「死人連署」比率高達一％，戶所查核第一階段連署人資料，輸入身分證字號後，赫見連署人早在公投案提出前就已過世。

官員表示，據過去查核經驗，有可能請人大量代抄，將黨工、黨員名單全抄進去衝份數，不可能是連署完後才死亡，因為比率高得太嚇人。

中選會統計三公投案的「死人連署」，國民黨立委盧秀燕所提「反空污」案，第一階段出現七十三人；前台北市長郝龍斌所提「反核食」案有一六五人；國民黨立委林德福「反深澳電廠」案有一一三人。

中選會委託戶所比對發現，另一件國民黨立委曾銘宗提出的「反空污」公投案，第一階段七千多份連署書中，連署人死亡人數高達七十八人，詭異現象讓中選會官員嚇一跳。