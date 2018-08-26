前瞻220億特別預算 投入治水

2018-08-26

區域排水標準已從2年提升到10年 韌性耐災納國土規劃

〔記者李欣芳、楊綿傑／綜合報導〕熱帶性低氣壓挾帶暴雨席捲中南部，造成八二三水災淹水災情，凸顯治水重要性。據悉，行政院核定的前瞻基礎建設計畫第二期特別預算，明後年兩年共編列治水預算二二○億元，主要推動縣市管河川與區域排水整體改善計畫，以及施作雨水下水道工程，政府將針對此次水患逐案檢討，治水預算將移緩濟急，做必要微調。

行政院知情官員表示，根據行政院核定的一○八到一○九年度前瞻基礎建設計畫第二期特別預算，總計二二七五億元，其中水環境建設編列約將近五九三億元，水環境建設有三大項，即「水與發展」二三二億元，「水與環境」一四○億元，以及涉及治水預算的「水與安全」二二○億元。

行政院長賴清德說，治水防災方面，政府會加強落實「逕流分擔、出流管制」措施，加強公共建設區域的滯洪功能；私人開發區會施行分流管制，盼達到加強區域排水治理及流域整合治理目標。

水利署指出，過去十二年治水工作，已將區域排水保護標準從二年發生一次頻率提升到十年，且已將韌性耐災原則納入國土規劃，搭配創新科技進行智慧水利防災。

水利署河海組長莊曜成解釋，一般地區河川及水道設計，每十到廿五年降雨發生頻率應該就可滿足，而光從二年頻率提升到十年頻率，就花了好幾千億。「治水並非把牆加高，工程做了就解決，保護標準越高，要設置更多抽水站，抽水設施每年維護費並不便宜，對財政不好縣市是很大負擔。」

水利署表示，這次雨量超過一百年發生頻率，目前區域排水只達十年頻率保護標準的承受能力，換算成累積雨量，約在一百多毫米至三百毫米之間。若以嘉義八掌溪支流排水為例，其十年保護標準為一三七毫米，但這次降雨高達五八九毫米；高雄美濃十年標準所能承受為三四九毫米，這次竟下了六三七毫米，現行區域排水設計難以抵抗。

水利署指出，全國國土計畫已將韌性耐災原則納入國土規劃，逕流分擔與出流管制政策方面，逕流分擔部分將使未來公共設施兼具滯洪功能，如公園綠地兼作滯洪池等，降低住宅或工廠積淹水風險。出流管制部分，規定開發案達一定規模以上，應設置適當滯蓄洪設施。