賴︰兩岸關係變化 不可歸責政府

2018-08-24

〔記者李欣芳／台北報導〕面對中國近來加大打壓台灣的力道，又逼迫台灣企業承認「九二共識」，行政院長賴清德昨與商總座談時表示，兩岸關係的維護，雙方都有責任，中國不必硬要台灣接受一個中國原則的「九二共識」，硬要台灣接受一個不為全國人民接受的前提，這樣的兩岸關係變化，不可歸責於台灣政府。

商總理事長賴正鎰說，最近我國與薩爾瓦多斷交，台灣對外貿易有四十％銷到中國，美中又正值貿易戰，台灣企業可能受到衝擊，企業界關心政府未來的兩岸政策，將把台灣帶到哪個方向？

賴清德回應說，蔡英文總統的兩岸政策非常具體，對中國善意不變、承諾不變、不會走對抗的回頭路，也不會在壓力下屈服，請企業界支持。

賴揆指出，兩岸關係的維護，雙方都有責任，中國不必硬要台灣接受一個中國原則的九二共識，台灣前途只有二千三百萬人有權決定，任何一個人或政黨，哪怕是總統或執政黨，都不宜替人民先決定未來要統還是獨，應該要尊重人民的決定。

他話鋒一轉，質疑中國並沒有顧慮到台灣是自由、民主與法治國家，硬要台灣接受不為全國人民接受的前提，指「這樣的兩岸關係的變化，不可歸責於台灣的政府」。

賴揆希望大家經營企業，要讓中國知道台灣人民的心聲和蔡總統的善意，用對話取代對抗，用交流取代圍堵，先求同存異，透過交流取得彼此理解、了解、諒解與和解，兩岸和平發展，相信對兩岸人民才是好的事情。

對於美中貿易衝突，賴揆說，會優先保障台商權益，目前第一波、第二波關稅調整對台灣初期影響並不大，會持續關心。