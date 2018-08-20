2018-08-20

記者鄒景雯／特稿

蔡英文總統出訪回程途經休士頓，世新大學副校長游梓翔事前刻意發文呼籲「別再陷害台商了」，之所以要點名討論這樣的言論，在於這位先生自二○○二年擔任馬英九競選總部發言人開始，十多年來不僅是個典型的政治人物，而且主司國民黨陣營不同階段的化妝工作，如今卸甲、回歸校園，並身兼大學行政職務，社會大眾有充分的理由應該檢視其角色與主張切當與否。

游梓翔的「推論」是這樣的：85度C事件，是政客造成的，要不是政客拒絕九二共識，不放棄台獨，兩岸敵意怎會升高？對岸民眾憤怒蔡「挾洋自重」過境美國，熱情相迎的圖片讓85度C成為怒氣出口，蔡政府還見勢加碼「不是路過」，證明政客想用兩岸衝突幫助選舉，不視台商的安危。其言下之意則是，蔡總統在洛杉磯害了台商，到了休士頓，行行好，就別再進去簽名了。

以上這段隱含的話術至少有三，首先將台商受害歸因於民進黨政府，不是中國政府；其次為中國網民的行為合理化，罪責自己的總統抱美國大腿；最後把政府與台商對立起來，分裂內部，形塑主政者以人民為芻狗的自私與計算。

在解剖箇中居心前，有個背景必須揭露，游梓翔曾經在中國的廈門大學、廣州中山大學開設課程，也經常受邀在嚴格言論審查的CCTV（中央電視台）擔任來賓發表評論，因此稱其穿梭兩岸行走，為對岸所接受，應該十分允當。在這樣的利害關係之下，再來看他在此關鍵時刻，特地出面製造「轉移焦點」的效果，到底是幫誰解圍，恐怕已是呼之欲出，可受公評。

游氏的謬論，反映了國民黨在馬英九執政期間完全以「台商」為導向的兩岸政策盲點。二○○八年上任未久即開始醞釀推動的ECFA，延續到二○一四年服貿協議在立法院以三十秒宣布通過，是代表之作。這種國共當權派思維下的兩岸關係，既抽離了中國人民，也在台灣人民中排除了廣大普羅，鎖定少數權貴政商的需要為導向，因此不僅是一種封閉黑箱的就地分贓，其兩岸交流的代價還要全民來分擔。二○一六年，國民黨在中央行政、立法與地方縣市，全面交出執政權，台灣民意對此路線的否定與反噬，是很大的原因，沒想到今日竟有人重現抹粉厚顏。

兩岸關係既然抽離了中國人民，民主、自由、人權、法治等基本需求，當然就自動退位，在缺乏價值做為關鍵砝碼下，小國於是要臣服於大國，台灣怎可逆鱗於中國，因此凡是有錯，一定是台灣的錯，中國絕對不會錯。台灣政府與人民若要不錯，就不可自重；若自重，例如總統去看台企，「陷害」台企員工歡迎總統，引發中國政府與網民不開心，招致抵制也是剛剛好而已。這不就是游梓翔者的論調？

拿著專制中國的尺，來丈量民主國家的日常，這位副校長，才該行行好。