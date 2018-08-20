新課綱很活 高中教師須改教材、教法

2018-08-20

〔記者吳柏軒、林曉雲／台北報導〕十二年國教新課綱的社會領域課綱將完成第一輪審查，學習內容、實施要點等重大方針都已底定，在未來教學時數降低下，社會科不論歷史、地理、公民等科目，都強調總綱的素養精神。高中老師一致認為是好的方向，但第一線教學者須一改過去教材、教法，增加教學能力，若成功就會成為非常好的國民教育典範。

知識密度減量 增生活素養

桃園市大溪高中地理老師廖俊瑋認為，新課綱把知識密度減量，符合未來高中作為「國民義務教育」的一環，旨在培育國民基本素養，讓學生可在生活中運用。同時添加「探究與實作」課程，透過主題橫向整合，地理、歷史及公民不再分開教授。比如教伊斯蘭世界，未來就能統整出環境、宗教、文化、歷史族群、國際局勢等，教導這個世界正在發生的事情。

至於困難點，廖俊瑋點出，第一線老師須改變原先的教學方法，政策端也要協助打破過去教師單打獨鬥的授課方式，進入共同備課、研發教案等。另外，須給教師額外時間去強化多元教學能力，但新課綱增加很多選修課，教師開課壓力增加，如何找出時間加強研習，會是很大的挑戰。

公民科過去採社會科學概論去分域，依照政治、社會、經濟、法律等去上課，未來打破後，改採主題概念，台南一中公民科老師郭復齊認為，這確實會考驗教師如何抓住脈絡。此外，公民科時間太少，主題要談多少內容？要多深入？也考驗教師能力。

主題式教學 考驗老師能力

歷史課綱將傳統通史教育傳統放在國中，高中階段則改採主題式教學；新北市三民高中歷史老師張文隆表示，要從現行的通史教法，改成主題式教學，能力不是問題，怕的是有些老師的想法沒有跟上時代去做改變。而為協助改變較慢的老師能動起來，無預警的「觀課制度」也是種方法。

大考綁教學，新制大考如何考更是關鍵。張文隆指出，社會領綱長年只考選擇題，但非選題、問答題、申論題才能讓高中的歷史教學真正產生質變，讓學生學會自學和思考，才是教學關鍵。