原民警察所長 5年捐160萬助弱

2018-08-18

〔記者張議晨／宜蘭報導〕快樂的傻子！五年前奉調擔任蘇澳警分局澳花派出所所長的胡傳明，發覺部落有不少弱勢或貧苦民眾，慈悲的他，從幾百元的餐費到數萬元喪葬費，只要村民有需要，他有多少捐多少，五年下來至少行善超過一百六十萬元；他還在部落養雞，送給生病村民補身體，「所長雞」口耳相傳，成為貧病村民最佳補品。

澳花派出所長胡傳明 布農族人

常常有朋友說他是傻子，勸他「錢應該留著自己用」，胡傳明笑說：「助人獲得無比快樂，錢夠用就好啦！」

五十二歲的胡傳明是台東縣布農族人，一九八四年自警察學校畢業，剛分發到南澳分駐所，見有幼童骨折，但父母沒錢繳就醫保證金，胡傳明就曾自掏腰包拿出五千元幫助對方，當時基層警員月薪僅一萬六千元，這筆錢已是他三分之一的薪水。

少時貧苦沒飯吃 發願幫助弱勢

胡傳明家有八個兄弟姊妹，他回憶，早期原鄉部落貧苦，常常連飯都沒得吃，這使他懂得珍惜，發願若有能力就要幫助別人。

五年前派駐澳花派出所，雖非澳花人，但他行善熱情不減，前年部落高先生病危，放心不下四名年幼兒女，胡傳明承諾：「我會照顧孩子們」，高病逝後，單身的胡兼代父職，告訴高家四姊弟：「你們專心唸書，不用擔心錢」，一手包辦四個孩子家用和學費；這段善行，直到高家長子從軍，請妹妹撰寫「千字感謝文」才曝光。

養所長雞 送給貧病村民補身體

朋友幫胡傳明計算，五年來他為澳花付出超過一百六十萬元；不止是錢，胡傳明還在部落上村一帶商借空地，養了四十多隻「只送不賣」的雞隻，貧苦和生病村民幾乎都吃過「所長雞」，除了吃進營養，還感受到所長的愛心。

澳花村幹事蔡秀貞說：「他真的是位大好人。」只要有人需要幫助，從未考慮自己，有多少掏多少。蔡曾提醒胡：「不留點錢養老？」胡傳明說，看到弱勢者不幫助，實在過意不去，還笑稱「布農族人就是有愛心」、「老了有退休金，沒關係的」。胡傳明去年獲頒警專傑出校友。