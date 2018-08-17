抗議被強冠「中國台灣」// 中和福朋喜來登：寧願改名也要挺台灣

2018-08-17

〔記者翁聿煌／新北報導〕為抗議中國蠻橫打壓，拒絕被強迫冠名「中國台灣」，遭萬豪國際集團在SPG.com會員訂房網站片面認定為「中國台灣」的台北中和福朋喜來登酒店，除對此提出嚴正抗議，並要求萬豪國際集團解除授權合約，拒絕接受SPG訂房系統的預約住宿；中和福朋喜來登酒店總經理朱少菡表示，解約造成的影響及損失可能高達上千萬元，但為了捍衛台灣的尊嚴仍在所不惜。

捍衛台灣尊嚴 不惜損失千萬元

朱少菡指出，來自SPG.com會員訂房網站的業務量，約佔酒店訂房比例的兩成，未來會透過自身官網和其他訂房網站加強行銷，降低解約的衝擊。行銷業務部副總監程麗莉說，中和福朋喜來登酒店為此可能必須更名，影響到十八年來用心經營的品牌形象，原來的冠名商標、房務備品都得重新製作，員工都感受到酒店高層對於維護國家尊嚴、不計代價的堅持。

程麗莉表示，少掉SPG.com會員訂房網站的訂單，確實對訂房業務造成若干影響，但酒店會努力強化其他的訂房來源，持續以優質的服務爭取客源。

台北中和福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Taipei ,Zhonghe）是由瓏山林事業股份有限公司在二○○○年設立，當時與喜達屋酒店集團簽約，但喜達屋在二○一六年九月併入萬豪國際集團。