不只中和福朋喜來登！26家SPG台灣飯店都被冠「中國台灣」

2018-08-17

〔記者蕭玗欣、翁聿煌／台北報導〕中和福朋喜來登酒店為抵制被萬豪國際酒店集團在其所屬喜達屋ＳＰＧ訂房網標註為「中國台灣」，昨宣布與萬豪集團解約。根據喜達屋訂房網站顯示，除了中和福朋喜來登，其他包括Ｗ飯店、台北雅樂軒、新竹喜來登等共有廿六家萬豪集團旗下飯店都被冠上中國台灣。

包括W飯店、台北雅樂軒…

網站顯示，喜達屋集團在台灣共有廿六家酒店，其中十四家正在營運中，其他是未完成加盟或尚未開幕。二○一六年萬豪酒店集團併購喜達屋後，喜達屋集團旗下酒店全改隸屬於萬豪集團，上述廿六家酒店在ＳＰＧ官網的簡體中文頁面，也都被冠上中國台灣。

中和福朋喜來登酒店昨宣布，由於SPG.com會員訂房網站片面認定台北中和福朋喜來登酒店為「中國台灣」，此舉違反已故企業體創辦人之理念，酒店將向萬豪國際集團解除授權合約，恕不接受透過ＳＰＧ訂房系統的新訂房預約。

中和福朋喜來登總經理朱少菡強調，酒店高層認為，為了堅持台灣的尊嚴，對本身的服務品質也很有信心，加上酒店在地十八年來，持續抱著回饋鄉里的態度，協助與關懷育幼院、街友等弱勢團體，必能繼續獲得國內外消費者的認同與支持。

中和福朋喜來登表示，與集團解約後未來不會再繼續使用「福朋喜來登」品牌名稱，採獨立經營模式。行銷業務部副總監程麗莉說，酒店原本與喜達屋集團合作愉快，未料加入萬豪集團後，萬豪竟屈服於中國壓力，將台灣的連鎖品牌飯店改為「中國台灣」，酒店無法接受，決定與萬豪解除授權合約。

新板希爾頓 也歸類為「中國台北」

除中和福朋喜來登出面表態要與集團解約，Ｗ飯店與台北雅樂軒酒店皆表示，還在與美國總部討論，等集團總部做出回應後才會統一回覆；台北威斯汀六福皇宮表示，六福皇宮在台灣的官網顯示一切正常，至於集團網站的文字顯示都是按國際集團規範去做。剩餘其他飯店皆未表態。

除了萬豪集團在訂房網顯示中國台灣，希爾頓酒店集團在官網簡體中文頁面，也將年底在板橋開幕的台北新板希爾頓酒店歸類為「中國台北」。希爾頓集團在台酒店尚未開幕，目前尚無正式窗口可詢問說法。