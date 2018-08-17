被台獨…85℃台灣官網也被駭

2018-08-17

〔記者楊雅民、鍾麗華／台北報導〕85度Ｃ遭中國網軍硬貼「台獨」企業標籤的風暴持續延燒，85度Ｃ台灣官網昨慘遭駭客入侵，首頁被植入多張總統蔡英文的照片，並Ｐ上「我好委屈 但我不說」、「信不信我掐死你」、「自拍一張黃臉婆」等惡搞的簡體字圖文；85度Ｃ總公司緊急關閉網站，網頁只秀出「網站進行臨時性維護。暫時無法提供服務，敬請見諒！」

表態無用 中國外賣平台下架

目前85度Ｃ在全球已開出一○九二家門市，包括台灣四三五家、中國五八九家、美國四十四家、香港八家、澳洲十六家，中國門市占一半以上，可說是餐飲業的台灣之光。

經營85度Ｃ的美食─KY去年合併營收超過二三○億元，每股盈餘達十三．一二元，中國市場貢獻的營收比重六十四％，是集團最重要的營收與獲利來源。

美食─KY股價一度跌停

雖然中國85度Ｃ前天緊急發表聲明，強調支持「九二共識」，不過，中媒「觀察者網」微信號報導，85度Ｃ在中國外賣網路平台已被下架，包括在「餓了麼」、「美團」、「大眾點評」等多個網路平台，確已無法搜索到「85度Ｃ」的外賣或點評信息。至昨晚為止，各外賣平台也未恢復85度Ｃ上架。

市場擔心「台獨」事件衝擊，昨日一早美食─KY股價一度被打入二四六．五元的跌停價，創一年來最低；尾盤收在二五三元，跌幅為七．五％，外資昨賣超二○五張，投信則買超四十九張。