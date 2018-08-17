統戰＋監控 中國9月發台灣人居住證

2018-08-17

證號18碼、製作標準都與中國身分證相同 陸委會籲注意風險

〔記者鍾麗華／綜合報導〕中國九月起將正式實施「港澳台居民居住證」，台灣居民居住證採十八碼，與中國身分證相同，用於在中國的「證明身分」。陸委會昨警示，這些都是陸方持續推動對台統戰措施的一貫做法。陸方近年加強全民監控技術，而居住證採用與身分證相同技術標準製作，居住證對有意赴中國大陸就業或就學的台灣民眾，可能產生一定風險，民眾應多加注意。

中國國務院新聞辦公室昨日舉行記者會，宣布「港澳台居民居住證申領發放辦法」九月一日生效，中國台辦副主任龍明彪解釋，居住證與台胞證最大不同是，台胞證是台灣同胞來往大陸的旅行證件，居住證是台灣同胞在大陸學習、工作、生活的身分證件，不能用於出入大陸。

龍明彪解釋，居住證採用中國大陸居民身分證製作技術標準，使用十八位身分證號碼，確保中國大陸社會公共服務系統識讀身分證的設備都能識讀，讓台灣人民獲得與大陸居民相同的公共服務與便利。

龍明彪指出，台灣民眾申領居住證不需要具有大陸戶籍，也不需要放棄台灣戶籍，台灣居民只要在大陸居住半年以上，符合有合法穩定就業、合法穩定住所、連續就讀條件之一者，都可以申領。

同等待遇統戰 建檔進行監控

不過，陸委會說，陸方目前是核發「暫住證」給台灣民眾，陸方宣稱將給予持有「居住證」的台港澳民眾參加社會保險、勞動就業等權利或享受公共服務和便利措施，這是同等待遇統戰措施之一環。惟有關「暫住證」與「居住證」之區別，以及申領「居住證」與在陸設籍有無實質差異，將待具體辦法公布後進一步瞭解。

陸委會強調，中國大陸政府近年建置「天網」工程，監控攝影機遍佈城市，以掌控城市中的人車蹤跡；透過監控系統，中國大陸官方恐已握有超過十億人的臉部辨識紀錄，一旦發現秩序挑戰者，即啟動監控與追尋裝置，透過自動人臉識別技術記錄違規行為，並與「社會信用體系」結合，全面對民眾進行監控。

北京清華大學台灣研究院副教授鄭振清接受中央社訪問時表示，陸方對「統一」的定義有兩種，一種是政治形勢上的，一種是人民生活。居住證則是把「統一之後的公共政策挪到統一之前來實施」，雖不等於「政治統一」，但兩岸民眾可以透過居住證平台自由往來，目的就是推進「人民生活實質統一」。