85度C被道歉 府批中國干預企業

2018-08-16

賴揆轟中國像盲劍客一樣亂砍

〔特派記者蘇永耀、記者鍾麗華、彭琬馨、李欣芳／巴拉圭、台北連線報導〕對於85度Ｃ因總統蔡英文到訪而被迫公開支持「九二共識」，總統府發言人黃重諺昨指出，總統在美國洛杉磯過境期間，行程中短暫停留當地台灣企業85度Ｃ分店購買咖啡，並與國籍員工親切互動，未料該企業竟橫受不當壓力，於當地網站發布屈辱聲明，這是不可思議的事情。

黃重諺表示，任何人將自身意識形態強加於國際企業，都不是任何民主國家及文明社會應有的表現，我們也譴責這類侵擾市場秩序與言論自由的不當做法。

隨團出訪的民進黨團幹事長李俊俋嚴厲譴責中國施壓台資企業的政治動作，「讓人感到遺憾、憤怒與不齒」。民進黨團副幹事長林靜儀也批中國「幼稚」，讓台灣廠商「被掐著脖子賺錢」，她呼籲台灣廠商不要再把自己鎖在中國，應跟隨政府新南向腳步，「到其他更文明的國家賺錢」。

行政院長賴清德接受媒體專訪時也抨擊說，總統到美國看到台灣成功的企業，進去鼓勵一下是人之常情，中國竟然動作這麼大，像個盲劍客一樣亂砍。

陸委會則表示，陸方施壓我台商政治表態，台灣民眾無法接受此一拙劣做法，對於兩岸良性互動及赴陸投資意願均毫無幫助。

陸委會並指出，中國大陸挾其市場力量，以貼標籤的強硬手法脅迫企業、個人及相關國家，屈從其政治立場及意識形態，其對民主自由及精神文明的褊狹與扭曲，顯然與普世價值存在相當落差，早已引發國際社會的關注及反彈，也對兩岸關係帶來負面影響。