神秘老爸中8億 贈彩券行168萬

2018-08-15

〔記者顏宏駿／彰化報導〕台彩大樂透今年5月連23摃，最後獎落彰化縣溪湖鎮「鑫昌彩券行」，獎金8億元，由一名「神秘老爸」獨得，這也是大樂透有史以來第二高的獎金。這位幸運兒日前到台北領獎，撥出2千萬元作公益，還透過台彩公司轉交168萬元給彩券行「吃紅」。

昨天彩券行送出2百張、每張50元的大樂透彩券，更請來辣妹熱舞團和醒獅團熱場，近千位鄉親前來沾喜氣。前來道賀的台彩公司總經理蔡國基透露，該名幸運兒是名「爸爸」，喜歡買彩券作公益，其餘則未透露。