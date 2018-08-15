自由行旅客破8成 中客成長最快

2018-08-15

〔記者蕭玗欣／台北報導〕來台旅客自由行比例去年正式突破八成、估計帶進約二八四七億觀光收入，觀光團體佔比跌破兩成，而其中以中客自由行成長最快，交通部觀光局公佈最新統計顯示，一○六年自由行中客達一八○萬人次、佔比增達六成六，直逼日韓等成熟市場，成長速度遠高於其他各國。

去年自由行 中客180萬人次佔66％

觀光局調查指出，去年來台外籍旅客中，觀光團客僅十九．一四％，高達八十．八六％都是自由行旅客；其中中客市場自由行比例更成長到六十六．二一％，比前年大增十四％，接近日本自由行七十二．四％、韓國的七十四．一％。

在消費方面，觀光局粗估，去年觀光團客創造的外匯收入約九一四億，非團體的旅客收入則約二八四七億元、佔總體約八成。

觀光團體與自由行旅客消費特性明顯不同，一○六年統計顯示，來台團客每人每日平均消費二一八．七九美元，購物費支出最多、達九十八美元；非團客則平均消費一七○．三九美元，以住宿費用最多、約七十美元。

觀光局表示，若以中國入境市場來看，自由行每日消費雖仍低於團客，但因人數明顯成長，觀光外匯仍十分驚人，去年整體中客觀光外匯一一二四億元，其中非團客（包含自由行、商務及參訪團）就佔逾八○三億。另外，重遊率方面，觀光團體旅客僅三％，自由行旅客則高達廿五％。

觀光局副局長張錫聰強調，自由行旅客喜歡自己安排行程，調查也發現，第一次來台的自由行旅客大多偏重在大台北等都會區，重遊客則會逐漸朝中南部或體驗型景區移動；而團客較會受旅行社、或傳統「一條龍」式的交通、餐飲、購物安排，消費易偏向高單價購物；自由行則以雜貨小物、特色農產品居多，消費商機更多元。

自由行市場成熟，如何提高重遊率及消費力，將是台灣觀光外匯成長重要關鍵。觀光局表示，自由行收集資訊多藉網路或部落客分享，近年特別多舉辦旅遊達人經驗分享會，增加網紅、媒體等自媒體行銷方式，另一方面也鼓勵旅行社加強販賣機加酒等套裝產品。

自由行也成中客市場主力，張錫聰表示，目前中國開放四十七個城市來台自由行，未來將視兩岸互動、爭取其他城市開放。