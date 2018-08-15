參訪雷根圖書館 引述名言 總統：自由與未來 不能被妥協

2018-08-15

〔特派記者蘇永耀／洛杉磯報導〕蔡英文總統展開「同慶之旅」，在過境美國洛杉磯時，於當地時間十三日前往雷根總統圖書館參訪，並發表公開談話，感謝雷根在任總統時提出對台的六項承諾，奠定台美關係。總統並引雷根的名言指出，「任何事情都可以談，除了我們的自由及未來，是不能被妥協的」。總統也藉此隱喻兩岸互動的底線。

雷根總統圖書館是為了紀念美國第四十任總統雷根，馬英九擔任總統時曾於二○一四年到訪，當時隨團媒體新聞採訪仍受限，甚至無法在美國境內發稿。蔡總統這次不僅公開講話，媒體並自由採訪，顯現台美關係的正向發展，總統並對此次過境待遇表達感謝，認為有助於台美正常化的互動。

隱喻兩岸底線 感謝雷根對台6項承諾

蔡總統於館內陳設的一面「柏林圍牆遺跡」前公開表示，雷根總統一生堅持自由民主，讓民主的浪潮推倒了柏林圍牆，冷戰得以結束。雷根在任時，對台主張的「六項承諾」，到現在都還是美國對台政策的重要基礎，台美關係幾十年來穩定且穩固，雷根總統貢獻不可抹滅。

總統說，自由民主確實是台灣的重要價值，台灣也信守承諾，在國家利益及自由民主的原則下，願意共同促進區域穩定及和平。雷根總統曾說過：「任何事情都是可以談的，除了我們的自由及未來，是不能被妥協的」，這也是台灣人在此時此刻的心情。

一九七九年一月台美斷交，雷根在一九八一年入主白宮，不久在政治現實下簽署美中八一七公報，同意逐步減少對台軍售，但雷根同時對台提出「六項承諾」，維持軍售台灣，力保台海情勢的穩定。