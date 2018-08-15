深化合作 美緝毒署擬設台北辦事處

2018-08-15

〔記者謝君臨／台北報導〕為強化台、美及亞太區域安全，法務部調查局等單位於本週舉辦「打擊跨境犯罪及美鈔、護照鑑識國際研習營」，由調查局、美國緝毒署（ＤＥＡ）及美國秘勤局（ＵＳＳＳ）官員擔任課程講座，邀請亞太地區國家執法官員及國內各執法單位近八十人參加研習。行政院長賴清德致詞時表示，台灣地位獨特，但從不迴避任何挑戰，會盡最大的努力，成為區域中和平的締造者。

賴清德昨以全英文致詞，強調打擊毒品需全球通力合作，無法單靠一個國家就能完成，台灣國際地位特殊，但從不迴避任何挑戰，會盡最大的努力，成為區域內的「和平締造者」，為區域進步做出貢獻。

法務部長蔡清祥表示，打擊毒品犯罪為此次訓練重要議題之一，我國正積極推動「新世代反毒策略」，並尋求與各國合作，強化區域間執法合作網絡，以共同打擊跨國毒品犯罪。

調查局代理局長林玲蘭指出，為有效打擊跨國犯罪，調查局在全球十九個國家設有廿五位聯絡官，積極與世界五十餘個國家、八十多個執法機關及組織建立聯繫管道，合作偵辦犯罪案件。

美國緝毒署駐香港辦事處主任易菲力（Phillip Chad Esch）說，未來將在台北增設辦事處，強化台、美之間的互助與連結。

調查局表示，台、美於二○一五年六月共同成立「全球合作暨訓練架構」（簡稱ＧＣＴＦ），透過雙方在相關領域的專業能力及網絡，以辦理訓練課程的方式，共同建構因應全球關切議題的能力，本次舉辦的研習營，為首次在ＧＣＴＦ架構下辦理執法議題的訓練。

自ＧＣＴＦ成立以來，台、美已共同就公共衛生、婦女賦權、能源效率、電子商務與資通訊、縮短數位落差、人道救援及災害防救等議題，辦理十一場國際訓練計畫，共邀請來自東南亞、南亞、大洋洲及太平洋島國等卅一個國家，逾兩百位各國官員及代表來台參加。