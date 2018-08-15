酈英傑讚台灣法治 足為國際楷模

2018-08-15

AIT新處長出席台美合作打擊犯罪研習營

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（ＡＩＴ）處長酈英傑新到任，他昨出席首場公開活動，在台美全球合作暨訓練架構（ＧＣＴＦ）「打擊跨境犯罪及美鈔、護照鑑識國際研習營」上致詞。酈英傑肯定台灣法治強健，使台灣和平、安全，執法單位更對境外詐騙鍥而不舍，「應作為國際社會楷模」。

到任後首次公開活動

台美推動ＧＣＴＦ訓練架構，調查局在此架構下，與美國緝毒署、國土安全部等單位合作，舉辦為期兩天的「打擊跨境犯罪及美鈔、護照鑑識國際研習營」。研習營昨開訓，共有來自三大洲十六國的執法官員來台參訓。

酈英傑致詞時說，未來幾年中，他最重要的工作莫過於繼續強化美台之間的夥伴關係與友誼。ＧＣＴＦ是多面向合作的最佳典範，關注多元化議題，包括增進能源效率、促進包容性經濟發展、透過擴充寬頻為數百萬人提供資訊存取，以及對抗天然災害和流行性疾病的現代化措施等等。

續強化美台夥伴關係

酈英傑強調，這些都是無法孤軍奮鬥的重大挑戰，他相信美國與台灣不但能彼此交流，也有很多能與這個區域及全球其他國家互相交流的經驗。

此次的「打擊跨境犯罪及美鈔、護照鑑識國際研習營」，則是ＧＣＴＦ第一次針對執法合作舉辦活動。酈英傑向各國來台參訓的執法官員說，如果有人第一次來台灣，會發現台灣人「是最親切不過的了」，如果迷路，總會有人伸出援手。這樣的和平與安全，若少了強健法治，將不可能在社會中體驗到這樣的親切與信任。

台灣人信任政府執法

酈英傑說，台灣人民尊重法律，信任政府會保護他們。這種對執法單位的信心不只為台灣、同時也強化了整個區域的安全與穩定，例如台灣執法單位鍥而不舍追緝境外電話詐騙，最後將犯罪集團中的台灣人繩之以法。

「台灣的法治應該作為整個國際社會的楷模」。酈英傑說，美國當然如此認為，這也是美國把台灣納入全球入境計畫與免簽證，美國緝毒署與秘勤局派員來台分享實務經驗，並一起合辦這個ＧＣＴＦ計畫的原因。