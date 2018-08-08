中國金援操控黑幫 製造台灣不安

2018-08-08

〔社會新聞中心／台北報導〕近年來，中國從政治、經濟對我文攻武嚇，也常透過民代、媒體在輿論上施加層層壓力與洗腦，甚至對西進中國經營生意逾三十年的各台灣黑道也不放過，緊抓這些在對岸經營酒店、ＫＴＶ、餐廳與公司的黑幫，要求需出面參與各個陳抗活動，並表態「反獨促統」，刻意製造台灣社會不安與政治對立，無所不用其極。

要求參與陳抗活動 表態反獨促統

統促黨總裁「白狼」張安樂為竹聯幫大老，幹部、黨員多有竹聯幫背景，檢警追查金流中，發現該黨活動資金，疑透過台商以數十萬到上百萬元流入，檢調查察後，這些資金才疑改為透過地下匯兌管道入台，檢警不排除資金來自中國。

統促黨靠這些資金，這些年來參與抗爭、聚眾活動，無役不與，中國對黑幫的動員，最明顯的是在香港民主人士黃之鋒來台時遭暴力對待，當時竹聯與四海同時現身，治安單位懷疑兩大幫派是受到中國指使合流，以暴力手段反制台港民主活動。

過去，中國透過保釣運動進行統戰，是另一個明顯案例，當時世界華人保釣聯盟會長黃錫麟等保釣人士攜「五星旗」赴釣魚台海域宣示主權，被質疑故意讓保釣議題操作成台灣、中國聯手對抗日本，引發國安單位重視。

事後，國安單位經查情資果然顯示，黃錫麟等人多次從事保釣行動，每次行動前均先赴中國募集資金，相關活動背後有中國國台辦身影，且攜帶五星旗保釣，皆有塑造「兩岸共同保釣」的政治企圖。