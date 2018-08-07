年薪360~650萬元 華航、長榮機師醞釀罷工／工會預估可取得罷工權 航空公司重申理性溝通

2018-08-07

〔記者陳宜加、魏瑾筠、陳昀／綜合報導〕華航、長榮機師工會醞釀罷工，罷工投票昨晚截止，共有一二一一人投票，投票率近八成五，主導的桃園市機師職業工會預估，今天開票後可望取得合法罷工權。華航機長、桃園市機師職業工會常務理事陳祥麟表示，若資方仍不願進行勞資協調，工會將提出三天的罷工預告期，不排除於中秋連假發動罷工。

而除了機師外，空服員也有動作，桃園市空服員職業工會宣布，今天將上凱道，發起「空服員團結問蔡總統」行動，要求正視空服員權益。

罷工單日損失估達10億

根據前年華航空服員罷工影響統計，一旦兩航均罷工，單日恐損失超過十億元。兩航都重申，從未放棄與勞方協商，期待勞資理性溝通。

華航機師曾於二○一五年發動罷工投票，以九成投票率與九十九％同意票數通過，後因華航同意簽訂團體協約，機師並未進行實質罷工。但工會不滿華航、長榮資方多以「侵犯管理權」或「未授權」為由拒絕工會全數訴求，今年捲土重來。

投票率85％ 今天開票

機師工會旗下華航機師約有八百人、長榮機師約五百人，均超過兩航國籍機師半數；而華航、長榮機師各提出廿八項與十六項訴求，多與福利、勞動條件有關。

國籍正副機師年薪介於三百六十萬至六百五十萬元，華航及長榮各約一千三百名機師，有人以平均年薪估算，這場抗爭族群的年薪總值估逾六十億台幣。相較於空服員抗爭被稱為「最高顏值罷工」，機師抗爭恐是「最高年薪」的罷工。

不排除中秋發動 預告期3天

機師工會理事長李信燕表示，今天早上九點開票，開票由桃園市勞動局人員公證，下午公布投票結果、票數。她也批評，兩航資方在罷工投票期間，對外聲稱願意理性協商，實則不斷暗擾罷工投票，令人失望。

她指出，兩航均寄信詢問機師「是否願意於罷工期間執勤」，華航更向法院提出假處分，要求取消工會罷工權。而就工會立場，仍希望促成勞資協商。

機師工會表示，順利取得罷工權後，八月下旬前若未能與資方協商達初步協議，不排除中秋連假發動罷工，至少有三天預告期。

交部承諾積極介入勞資協商

民航局表示，兩航已提出初步應變計畫，但國外均至少七至十天前預告，讓資方有應急方式借用人力，僅三天在作業時間上遠遠來不及。

另外，長榮航空曾提議設置「多方協商」機制，由資深機師群，加上民航局、勞動部代表，與機師工會代表、未加入工會的機師代表，共同討論訴求，介入促成共識。民航局也支持大方向，若機師工會願意繼續協商，應可很快取得具體結論。。

交通部長吳宏謀承諾，將與勞動部共同研商，兩部會積極介入後續的勞資協商。