資安補漏失 台積增自動檢查系統

2018-08-07

魏哲家︰未依作業程序掃毒

新機台就連結到生產網路

〔記者洪友芳／台北報導〕台積電總裁魏哲家昨親上火線說明台灣晶圓廠「染毒」疑雲。他強調，問題出在供應商一台新機器設備含變種的「想哭病毒」（WannaCry），的確是透過Windows 7未安裝修正軟體的漏洞感染；他多次強調，沒有內鬼、也沒有被勒索，純粹是內部疏失，沒有先依作業程序掃毒，就將新機台連結到內部生產網路；他多次保證不會再犯錯，往後會建立防呆機制，人員檢查後再由系統偵測。

魏哲家昨親率財務長暨發言人何麗梅、資訊技術資深處長陳文耀、技術系統整合處處長吳俊宏等，到證交所召開記者會說明，以化解外界疑慮。

沒有內鬼、未被勒索 純粹是內部疏失

魏哲家強調，沒有內鬼、也沒有被勒索，且沒有駭客或陰謀論等問題，也排除有心人操縱股價等外在影響的可能性，純粹是內部疏失；「病毒在新機台內，台積電安裝新的機器都有一定程序會將病毒消滅掉，這次沒有把病毒殺掉，就連結上整個生產網路」，「台積電全部生產網路是連結在一起，有一個機器若感染病毒，沒有被消滅掉，會傳染到其他生產線機器」，才導致北中南廠區全受病毒感染。

是哪一個設備或哪一家設備供應商？魏哲家說「不方便透露」，是否追究責任、求償或以後視為拒絕往來戶，目前不是他的重點，他表示「這是以後的問題」；財務長何麗梅也說，市面上僅有個資洩漏的損害保險，沒有工廠製造的財產損失資安險，幸好這次事件是在可控制範圍內。

建立防呆機制 保證不再發生這種錯誤

台積電昨下午生產線已全線生產，比預定時間晚一天。魏哲家表示，台積電向來嚴謹，安裝過上萬台機台，發生這起事件他感到非常震驚；台積電會發明新機制，不久會上線，將人為因素都排除掉，未來新機台連上網路時，將會有防呆措施，除了有人為檢查，還會增加系統自動檢查，讓未防毒的機台無法上線，並會建立防火牆，「保證不再發生這種錯誤」！

不過，半導體業設備供應商對於新機器出貨給客戶會含毒，都說「絕對不會這樣」，除非以後不要跟台積電有生意往來；魏哲家的說法，仍留給業界一片不解；也有傳言是一家濕式製程設備惹出禍端。