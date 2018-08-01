《事件回顧》 2011年福島核災 全台反核 馬封存核四

2018-08-01

核四存廢爭議已久，二○一一年三一一東日本大地震造成福島核災，全台反核聲浪高漲，二○一四年爆發三一八學運、前民進黨主席林義雄絕食、民間反核四大遊行，迫使總統馬英九及行政院長江宜樺於同年四月廿七日宣布核四「封存」。

日本福島核災後，台灣社會升高對核四的關注，二○一三年起，廢核四聲浪蜂起，時任閣揆江宜樺於二○一三年二月廿五日宣布，核四是否續建接受公民投票決定，但公投自始至終沒有進行；當年三月初，民間另號召發起「我是人我反核」運動，民間反核運動逐漸升溫，左右馬政府的決策。

在核四風暴下，馬政府開始對核四進行各項安檢工作；二○一四年三月八日，多個反核團體所組成的全國廢核行動平台，在福島核災三週年前夕再次發起「全台廢核大遊行」﹔十天後，爆發「三一八學運」挑戰馬政府簽署兩岸服貿協議等兩岸政策，學運於該年四月十日落幕；四月十五日林義雄宣布自廿二日起無限期絕食，要求停建核四。

二○一四年四月廿五日，馬英九與時任民進黨主席的蘇貞昌會談，激辯核四議題；四月廿七日，一二六個民間團體組成的全國廢核行動平台不滿政府核能政策，再度號召「停建核四、還權於民」大遊行。

面對民間高漲的反核浪潮，馬英九在四月廿七日與江宜樺、黨籍縣市首長開會，之後宣布「核四一號機不施工、只安檢，安檢後封存；核四二號機全部停工」，馬當時強調，「封存」核四，基本精神就是要為下一代保留一個「選擇權」。在馬江定調下，核四封存至今。（記者林良昇）