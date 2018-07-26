這款青農典範 溫室種大麻

2018-07-26

青年返鄉 租地務農

〔記者邱俊福／台北報導〕三十八歲男子黃國維多年前響應青年返鄉，在桃園租農地種植有機蔬菜獲得認證，還被列為「青農典範」，但他自半年前起，涉嫌僱用逃逸外勞照料農田，還以大片農園為掩護，利用一處溫室棚架種植大麻，遭警方循線破獲，起獲大麻活株六十六株。

種有機蔬菜 獲認證

警方調查，黃嫌大學畢業後便返鄉，兩、三年前政府鼓勵年輕人投入農業，黃嫌認為時下流行有機蔬菜，便在桃園市新屋區承租約一甲農地，種植有機蔬菜，因種植有成，去年獲得地方政府讚許為青農典範，風光一時。

半年前開始，黃嫌把農園中的一處溫室棚架設置成大麻園，還上網下載種植大麻的相關知識後開始種植。

經營變差 已撐不下

黃嫌落網後，面對警方的詢問無奈表示，種植有機蔬菜剛開始時確實賺到錢，但後來漸漸不好經營，聲稱現在存放的大批蔬菜，不知能銷往何方，倘若沒有被警方查獲種植大麻，農園也可能只能再撐兩週，至於聘僱越南籍逃逸外勞協助農事，是因為工資便宜。

台北市警方是在月前獲悉，有人透過網路購買大麻種子，循線查出網購的大麻種子流入黃國維手中，對黃嫌展開監控埋伏，上月十四日認為時機成熟，前往查察，在黃的農園內當場查獲大麻六十八株，其中活株六十六株、兩株枯死，罪證確鑿後，逮捕帶回黃嫌與兩名越南籍逃逸外勞。

雖然黃嫌種植高達六十多株大麻，不過他否認販售，表示自己生活壓力大，想吸大麻紓壓才種植；警方依毒品罪將他移送法辦，檢察官複訊後諭令五萬元交保候傳；警方另將兩名逃逸外勞，移交給移民署遣返。