假疫苗之亂 動搖習政權

2018-07-24

傳中共元老要李克強「下台負責」

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕中國國家主席習近平十九日展開中東及非洲訪問行程，國內卻爆發黑心假疫苗醜聞，為習出訪前的「潑墨」事件引發中共黨內高層權力鬥爭傳聞，再添陰謀論的臆測。隨著中南海高層將在八月初召開「北戴河會議」，法國國際廣播電台（ＲＦＩ）等報導，已有傳言指稱中共元老要求國務院總理李克強為此事下台負責，網路則有要求習近平提前返國處理的呼聲。

中國中央電視台二十三日報導，習近平將假疫苗事件定性為「性質惡劣，令人怵目驚心」，指示有關單位高度重視，一查到底，嚴肅問責，依法從嚴處理。李克強二十二日也重批，此事「突破人的道德底線」，必須給人民「一個明明白白的交代」。

網友籲習返國處理 停止在非撒錢

然而，社群網路已出現要求習近平提前結束非洲行返國的呼聲，也有「總理應該引咎辭職」的言論。網友指出，面對如此重大的公共安全問題，政府不該逃避責任，「假疫苗事件如果發生在日本，日本首相會引咎下台；發生在美國，美國總統會遭到彈劾；發生在任何正常的國家，老百姓都會上街抗議、群情激憤。發生在厲害國，這裡的民眾靜悄悄，這裡的網路刪帖、封號，這裡的政壇一個人也不受影響。」

山西省二○一○年也曾爆發兒童疫苗醜聞，當地近百名兒童注射疫苗後或死或殘，撰寫報導、揭發官商勾結及大量疫苗疑因高溫存在質量異常的記者王克勤慘遭開除，簽發該篇《山西疫苗亂象調查》的總編輯包月陽也被免職，疫苗事件最終再沒下文。廣東律師唐荊陵二○○六至○九年代理新會疫苗受害兒童，協助受害家長追究相關生產單位和疫苗分配部門的責任，二○一四年五月卻因「涉嫌尋釁滋事」遭刑事拘留，次年再因「涉嫌煽動顛覆國家政權罪」被捕，二○一六年被判處五年徒刑。

許多網友呼籲習近平別在非洲「大撒幣」、「金錢外交」，應先關注中國人民的生存和醫療衛生狀況，疾呼「請放過我們的孩子，貪官們，奸商們」。分析指出，在中國民眾眼中，關注生活遠比「浮誇外交」和空洞的「一帶一路」重要，他們「必須要一個真相，要一個結果，要一個改變」。