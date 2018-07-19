馬吳 有點黏又不太黏

2018-07-19

記者施曉光／特稿

吳敦義昨日安排馬英九到中常會說明「三中案」，雖然致詞時稱「不是為某一個人背書」，但從中投公司報告內容及中常委發言狀況來看，形同是幫「三中案」背書，表面上看似「挺馬」，然而骨子裡是為鞏固藍營軍心，避免高度爭議的黨產議題，拖累國民黨今年九合一選舉甚至二○二○前景，畢竟當前政治情勢發展下，馬、吳兩人很難擺脫共生關係。

不過，相較國民黨十四日新聞稿中提及，「中國國民黨全體上下相信馬前主席的道德操守」，吳敦義昨日儼然以「第三者」姿態說話，教人不禁聯想是向外界傳遞馬、吳關係「有點黏又不太黏」的弦外之音，雖然曾任「馬主席」的秘書長，但「三中」交易完成後才到任的吳敦義，當然沒有為三中案承擔政治風險的義務。

藍營眾所周知，吳敦義當初爭取黨魁，意在逐鹿二○二○。對吳而言，馬英九既是資產，也是負債，前者係因吳敦義談兩岸政策，言必稱馬奠立的「九二共識」路線，負債部分則是吳敦義曾以砍瓜比喻馬政府犯過許多錯誤政策，但做為曾是馬英九的行政院長、副總統，吳、馬有太多互綁的聯結，難以脫鉤。

吳敦義過去參選黨魁時就坦言，自己在馬英九國民黨主席任內擔任秘書長，之後又擔任行政院長、副總統，因此即便有人建議過他，切割與馬英九的關係，「我說不可能切割」。

但馬、吳之間切割不了的關係，最近由於對新竹縣長提名方式意見不同而出現裂痕，更因為馬英九方面對於外界解讀二○二○回鍋再戰之說，刻意保持模糊空間，讓人懷疑馬是否成為吳敦義總統之路的「絆馬索」。

最近面對媒體詢問馬英九被拱參選二○二○時，吳敦義雖然輕描淡寫說，「沒有贏二○一八，就不必去想二○二○」，但擺在眼前的是，今年農曆過年以來在藍營圈中民調聲望攀高的馬英九，不但經常行程滿檔，還獲得財團巨賈大手筆出資籌設基金會，動作耐人尋味，如何走出眼前這道巨大的陰影，吳敦義得費一番心思琢磨。