吸奶法官 重判18年半

2018-07-18

〔記者張文川／台北報導〕有「吸奶法官」諢號的台中高分院前法官胡景彬（已入獄），六年前在法官任內「賣案」收賄三百萬元，最高法院今年四月判刑十六年定讞；他先前另有四千六百萬元財產來源不明案，被判刑四年六月，台中高分院今年五月裁定，這兩案合併應執行刑十八年六月，胡景彬認為刑期太長提抗告，最高法院昨認定未違反法令，駁回抗告，刑期確定十八年半。

胡景彬收賄、財產不明 兩案合併執行

胡景彬此兩案還各被判處併科罰金六百萬元、四百五十萬元，台中高分院同案裁定合併科罰金九百萬元，昨也與刑期一同定讞。

胡景彬案發後被停職，有罪定讞後因褫奪公權而免職；監察院二○一四年通過決議彈劾胡，但司法院職務法庭四年來仍未做出懲戒處分，監委高鳳仙今年三月發函司法院催促加速審理。

胡景彬的財產來源不明罪，於前年十月先行定讞，十月卅一日入監，今年一月十二日獲准假釋，短暫出獄；但收賄罪於今年四月廿六日定讞，同月卅日再入監。

六十八歲的胡景彬，一九七九年任法官，有三名妻妾、六名子女，最寵三房黃月蟾；胡當法官時就開始投資地下錢莊放高利貸，與地方業者交陪密切，一九九七年被檢舉經常上酒店，且都指定大胸部的小姐坐他大腿陪酒，席間解開酒女的胸罩當眾「吸奶」，被戲稱為「吸奶法官」，每次花費至少五萬元。胡景彬為此醜聞被休職三年後復職，二○一○年又被檢舉暗示律師索賄，特偵組「正己專案」盯梢三年後收網。

判決指出，胡景彬二○一二年承辦「中港大飯店股權爭奪」民事訴訟，當事人邱錦珠一審敗訴，期望能在二審時翻案，透過黃月蟾搭線，找上二審法官胡景彬「處理」；胡景彬為邱女分析擬定訴訟方向，施壓訴訟對造逼迫和解；同年八月雙方和解後，邱女以三百萬元現金與高價琉璃「答謝」胡景彬。