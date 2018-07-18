國民黨屏縣2宿舍 法拍4316萬元

2018-07-18

〔記者葉永騫、黃捷、陳慰慈、黃良傑／綜合報導〕國民黨因積欠黨工薪資，屏東縣黨部大樓等黨產被屏東地方法院查封，昨天拍賣，國民黨屏東縣黨部大樓雖然無人投標，但兩棟主管宿舍卻是競爭激烈，分別以二四一○萬元、一九○六萬元標出，共得款四三一六萬元。

縣黨部大樓無人投標

國民黨因積欠七百餘位黨工薪資，債權人依法聲請查封國民黨財產，屏東地方法院受台北地院囑託，於五月查封國民黨屏東縣黨部大樓及兩棟宿舍，昨在屏東地方法院民事執行處進行法拍，總底價將近一億元，吸引許多買家競標。

國民黨屏東縣黨部大樓佔地七四一坪、拍賣底價六五七七萬元，因爭議大、增值效益不高，沒人投標，屏東地方法院將再擇期進行二拍，縣黨部人員目前仍可使用黨部大樓。

至於屏東市開封街的縣黨部主委宿舍，地點位於市中心，佔地達一七九坪，底價一六五二萬元，各方競爭激烈，最後以二四一○萬元、高出底價七五八萬元標出。

屏東市民貴二街的縣黨部執行長宿舍，地坪約一一二坪，底價一四二六萬元，以一九○六萬元標出，高出底價四八○萬元。國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝則說，這些黨產都有爭議，購入後有可能面臨法律訴訟。

另外，國民黨因不當黨產案，被黨產會處分追徵八．六億餘元，全案移送行政執行署台北分署執行，台北分署已查封轄區內三十三筆土地、十六筆建物，本月初成功拍出一件北市嘉興街宿舍，其他轄區標的則分別囑託新北、高雄兩分署，目前正在鑑價。

台北分署說，國民黨因積欠數百名黨工薪資挨告，台北地院已囑託新北等五地院，查封各地黨部、宿舍及土地，並向北院聲請併案執行。若法院拍賣成功，將會依債權比例，分配部分給黨產會，用以清償國民黨不當黨產；同樣地，若分署拍賣成功，部分金額也會分給法院，發還到提告的黨工手裡。