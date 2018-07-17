教長：國教新課綱明年如期實施

2018-07-17

〔記者林曉雲／台北報導〕新任教育部長葉俊榮昨天宣布，十二年國教課綱明年將如期推動。他表示，新課綱的用意在於銜接各階段及統整各學科，相當有企圖心，課綱非常重要，要用好的處理方式，爭取民眾的認同。

坦言不懂國教 會努力學習、傾聽

對於教育團體擔憂葉俊榮不懂國教，他也坦言自己確實不懂，但他會努力學習和傾聽。葉俊榮也分享數個小故事表示，他有一雙兒女，曾帶兒子去公立國小註冊，被告知額滿了，對小孩和家長來說，有相當多感觸；另也提及內政部頒大孝獎，有學生得到大孝獎，他認為，國教不能只看形式，或書本內的東西，國教是活生生人才培育的過程。

他也舉自己學習游泳為例，經過十多年磨練，才可放心與水互動，不必對抗水，手中每個動作都是讓自己往前，一個轉念後，不只游得更順暢也找到自己，對人生做事態度有了革命性的改變，正向有信心，推動教育也是要有堅強鬥志和信念，教育本質是人才、學生和未來，高教、國教、幼教、技職在面對競爭時的內涵雖不同，但如同游泳般，都要有高度和自信面對挑戰。

新教長宣示要推動十二年國教新課綱如期明年實施，全國教師工會總聯合會秘書長李雅菁表示，最大變數是課審大會能否於八月底將各領綱審議完畢。如果來得及，當然如期上路，但若無法審議完畢，其實新課綱未必要強行上路，畢竟討論品質比較重要，為了趕著上路，急就章擠壓應充分討論的課審大會時間，未必是好事。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清則表示，他們都很期待新課綱能在明年上路，但還是要課程品質優先，這一輪課審審查結束之後，應立即啟動檢討與研擬修正。

中山大學教育所教授顏慶祥表示，國教院要做好教科書審查和輔導教師教學評量創新能力，各縣市教育局處要做好輔導支援課綱的實施，學校要做好課程規劃與輔導學生選課和學習，教師要做好素養教學、評量。教師要組成社群共同備課、研發課程，家長與教師則要合作，協助學生透過課綱找到生涯發展的適當位置。