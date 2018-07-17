黨產會半年內啟動 中廣、中影收歸國有

2018-07-17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台北地檢署偵結三中交易案，認定前國民黨主席馬英九賤賣黨產，依「證券交易法」特別背信等罪予以起訴，包含中影案、中廣案、舊中央黨部案罪證一一浮上檯面，行政院黨產會預定半年內祭出四道處分，認定中廣、中影為國民黨的附隨組織；舊中央黨部大樓、大孝大樓「雙塔」追徵案也會祭出行政處分，向國民黨追徵十九．二億元。

舊中央黨部大樓、大孝大樓追徵19.2億

「配合北檢出爐證據，正整理處分書中！」黨產會發言人施錦芳表示，舊中央黨部大樓、大孝大樓追徵案均辦完聽證會，中廣、中影案將會在半年內收尾，已向北檢調閱全部卷宗及相關資料。

據悉，北檢起訴馬英九相關證據及卷宗高達三百多箱，黨產會已向北檢申請閱卷，包含北檢至中央黨部、中投公司搜索取得錄音，吳敦義預言「三年內必將遭各種魔考」的國民黨內部簽呈，皆為黨產會過去沒有的新事證。

北檢起訴馬卷宗逾300箱 黨產會申請閱卷

施錦芳指出，根據北檢起訴書內容，北檢調查方向與黨產會一致，中廣、中影是以非相當對價脫離國民黨實質掌控，至於中廣、中影曾是國民黨黨營事業，黨產會已調查出大量附隨組織證據，認定上不成問題，不容國民黨否認。

黨產會規劃，在北檢起訴偵結完後，中廣、中影將先認定為國民黨附隨組織，凍結兩公司名下財產禁止處分，下一步將再召開聽證程序，命移轉收歸國有；舊中央黨部大樓、大孝大樓「雙塔」追徵案也會祭出行政處分，向國民黨追徵十九．二億元。

黨產會委員提及，馬英九在黨主席任內賤賣黨產，趙少康僅以十億元分期付款入主中廣，更何況檢方查出，中廣、中影為特意排除其他有意洽購人選的交易案。

委員表示，中影最後由正崴董事長郭台強入主，國民黨用遠低於市場鑑價行情價格出售中影，讓中投因而損害十八億餘元，若郭非屬「善意第三人」，中影全部股權未來須收歸國有。此外，中影旗下新世界大樓及多家戲院，黨產會也將進一步調查及追討。