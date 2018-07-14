女被罵王八蛋 悔婚判免賠

2018-07-14

〔記者陳慰慈／新北報導〕一家科技公司研發部門工程師，有個壞習慣是罵女友「王八蛋」，不僅把好姻緣給罵飛了，連法官也認同女方不嫁是應該的，判決女方免賠籌備婚禮費等遭到求償的六十餘萬元。

吳姓工程師是在二○一四年認識從事業務工作的謝姓女友，兩人熱戀，交往週年後，吳男特地安排浪漫求婚，動員親友跳舞助陣，獻上九十九朵玫瑰跟鑽戒求婚成功，雙方家長談定前年十一月辦理婚宴後登記結婚。

婚事告吹 男索賠費用

不料喜帖印好、婚宴會館也付訂後，謝女決定悔婚，堅持不嫁，她說吳男常以「命令式」口吻說話，曾因為她忘關熱水器、還有疲倦未去運動，就被對方罵「王八蛋」，要不就是罵「靠你妹」，她不堪長期遭辱才悔婚。

吳男提告，反駁指稱，情侶吵嘴的玩笑話不應被扭曲成侮辱，他當初為滿足女友要求，預付拍攝婚紗等費用，並昭告親友將結婚，沒想到前年七月，謝女無故悔婚搬離同居處，他多次央求女方回心轉意都遭拒，認為謝女擅自解除婚約，應負擔他籌備婚禮的財產損失四十餘萬元，並害他顏面盡失，被親友視為笑話，另求償二十萬元精神慰撫金。

謝女主張，她某次因疲倦未去運動，哀求：「可以休息一天嗎？我再補回來，我累壞了。」就遭吳男罵髒話，忘關熱水器也被譏諷：「昨天洗熱水洗很爽？」且罵完「王八蛋」還說：「為什麼交代你的事情都做不好？」

謝女並表示，她還因為某次回話只用一個「到」字，便遭吳男威嚇：「你再擺臭臉打字只打一個字試試看。」謝女說，吳男情緒管理不佳，將她視為下屬或附屬品，她受不了吳男長期言語羞辱，無法想像兩人結婚會有幸福生活，決定解除婚約，而求婚花費與解除婚約損害無關，對方求償無理，應駁回。

求償無理 判女方勝訴

新北地院法官認為，吳、謝兩人雖立婚約，但依兩人的LINE對話紀錄，吳曾自承：「知道分手都是我的問題跟妳無關」，且「王八蛋」罵語足令謝女感到人格被貶抑，吳男也曾以死要脅謝女履行婚約，加深雙方嫌隙，符合民法九七六條第一項第九款的「重大事由」規定，依此判決謝女勝訴，謝女解除婚約不需負損害賠償責任；可上訴。