不跟進新北停班課／ 柯文哲：尊重專業 林右昌：要有擔當

2018-07-12

北北基颱風假6年首度不同調

〔記者林欣漢、賴筱桐、黃建豪／綜合報導〕新北市前晚自行宣布放颱風假，導致北北基共同決策圈六年來首次不同調。台北市長柯文哲昨稱，「應該要狗搖尾巴，不要變成尾巴搖狗」，暗喻不應由新北部分區域牽動北北基的整體決策。基隆市長林右昌更直指，他前晚與柯文哲通電話時都在猜，是否因為新北市長朱立倫「人在國外怕被罵，乾脆做出全新北市都放假的決定」。

柯文哲說明，基本上北北基還是有共識決，但如果太明顯跟專業不一樣的時候，還是選擇尊重專業。柯雖替新北市緩頰稱，北北基能夠協調是最好，不過，有時候人家還是會有特殊考量。他接著提到，新北市幅員太大，貢寮到林口有時候不適用同一套標準，因為颱風還是有暴風半徑，如果重來一遍，還是會說不放假，但新北市濱海那幾個區也許就例外，「應該要狗搖尾巴，不要變成尾巴搖狗」，這是戰略上的問題。

然而，在新北市前晚提前宣布放假前，柯文哲曾在當晚八時許接通電話，被懷疑是影響決定的關鍵因素。柯不願多談，但表示因為朱立倫不在國內，兩人沒有通過電話，只有跟林右昌通過電話，林也很猶豫，他就跟林說「我們要尊重專業」。

柯文哲提到，災害應變中心跟台大氣象團隊已經合作十幾年，他們甚至有專業團隊駐在這裡，十多年下來不斷精進，「如果長期培養這個團隊，他們講了卻不聽，那養這個團隊幹什麼」，他的態度就是尊重專業。

不願達標2成地區 綁架北北基所有人

至於柯是否不想被新北有達放假標準的二十％區域，去綁架北北基其他八十％區域，才不願意妥協放假？柯文哲說，「這只是我的感覺」，原則上就照SOP走，可以有例外情形，但要能講得出理由。

林右昌則說明決策過程，指前晚八時多新北市突然傳來訊息，不管台北、基隆要不要放假，新北都決定在九時宣布停班停課，並希望北北基能夠同步。但基隆、台北的氣象資料並不符合放假標準，他與柯文哲等晚上十時的最新氣象預報來決定，後來仍未達放假標準，所以尊重氣象專業、決定正常上班上課。

林右昌坦言，新北市宣布後他的壓力很大，他與柯文哲、桃園市長鄭文燦通過多次電話，「決策很煎熬」、「我當然也可以輕鬆地跟著新北市宣布放假，但我認為國家社會的運作要有原則與規範，地方首長要有責任跟承擔。」

林右昌並說，有幕僚勸他今年底要選舉，跟著放假就好，也有人從政治角度盤算說，基隆跟著放假，讓柯文哲獨自承擔罵名，這對民進黨台北市選情有利，但他仍堅持地方首長要有「格」、要有擔當。

至於這次協調破局，影響北北基互信基礎後，北市未來在什麼程度下會自行宣布放假？柯強調不會，之後也許把北北基三市的人事處長找來再講一次SOP（標準作業流程）。

柯文哲也強調，改進是一種文化，前晚下午四時下班（造成交通大塞車）也讓他學到一課，如果重來一遍，會說：「晚上不用上班，大家沒事就趕快早點回家。」