張榮味須入獄》張麗善：司法打壓 讓支持者更加團結

2018-07-05

〔記者廖淑玲、鄭旭凱／雲林報導〕張榮味將入獄服刑，參選年底雲林縣長的胞妹張麗善昨說，民進黨以司法打壓選情，相信支持者只會更團結；國民黨雲林縣黨部主委林文進認為，危機未嘗不是轉機。

國民黨：危機未嘗不是轉機

張麗善說，哥哥張榮味近年淡出政壇，執掌台灣省商業會理事長、全國工業總會理事長，年底的縣長選舉，國民黨有信心將綠地變藍天，民進黨以司法來干預選舉，代表藍營選情已不可輕估，雖然哥哥入獄勢必衝擊選情，但目前尚無法評估衝擊的程度。

張麗善說，二○○四年八月廿六日張榮味因涉林內焚化爐弊案，檢方多次傳喚未到案，被雲林地檢署發布通緝後逮捕，成為台灣自治史上第一個任內被通緝的縣長，當時她以無黨籍參選立委，以五萬多票第一高票當選立委，即使哥哥入獄，民進黨企圖以司法控制選舉的卑劣行為必遭選民唾棄。

林文進說，張榮味入獄可預期將衝擊張麗善選情，但也會讓支持者更團結，更全力以赴，以期從逆境扭轉局勢，危機也是轉機，他們會設法更加凝聚支持者的向心力，全力支持張麗善，做她最堅強的後盾。

張陣營支持者批民進黨「奧步」

張麗善陣營支持者表示，距年底選舉只剩四個月多，張榮味纏訟十四年的林內焚化爐案在敏感時機點判刑入獄，而「期約賄賂」的罪名又非常抽象，說服力不高，選民難免認為民進黨中央執政不力，而想用「奧步」贏得選戰。