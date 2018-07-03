人工卵巢 可助癌婦保生機

2018-07-03

丹麥研究團隊 發表新成果

〔編譯魏國金／綜合報導〕丹麥研究人員利用人類組織與卵子，成功製造出第一個「人工卵巢」，未來可望協助因癌症、多發性硬化症與β型地中海貧血等疾病治療，致使生育力遭嚴重破壞的女性，以及提早進入更年期的婦女，仍可自然孕育新生命。主要研究者、哥本哈根國家醫院醫師波爾斯（Susanne Pors）指出，可望五到十年間，展開人工卵巢的人體試驗。

英國「衛報」指出，罹癌婦女在接受傷害生殖能力的化療與放射線治療前，可先移出並冷凍保存卵巢組織，日後再將該組織置回體內，使其得以自然受孕。對多數患者而言，這類作法堪稱安全，但卵巢癌或血癌等特定癌症，癌細胞可能入侵卵巢組織本身，因此當冷凍組織被解凍並植回時，恐有使惡疾捲土重返之虞。因此，高風險患者很少接受卵巢組織冷凍術。

保存生育力 避免惡疾復發

波爾斯與其同僚咸信，人工卵巢將是相關患者的安全選項。他們利用化學物質，以三天時間去除捐贈的卵巢組織所有細胞，包括潛伏的癌細胞，留下主要是由膠原蛋白構成的「支架」（scaffold）。接著，研究人員將數以百計含有早期階段卵子的人類卵泡散播在「支架」上，讓卵泡在支架上發育。波爾斯說，「這是分離出來的人類卵泡首次在去細胞化的人類支架上存活」，「它或許是惡性細胞沒有復發風險的生育力保存新策略」。

五到十年間 展開人體試驗

研究團隊進一步將含有二十個人類卵泡的人工卵巢植入老鼠體內，發現其中五個存活至少三週。在該階段，血管開始在卵巢四周生長，使卵巢獲得營養。波爾斯說：「這是我們真的可以支撐這些卵細胞的第一個證據，堪稱重要一步，但可能還需要五到十年，人工卵巢才能準備進入人體試驗。」波爾斯的研究團隊二日在巴塞隆納舉行的歐洲生殖醫學年會上發表這項研究成果。

倫敦婦女診所醫療主任麥克倫（Nick Macklon）指出，上述成果「是令人興奮的發展，儘管僅是初階研究，但概念驗證上令人備感興趣」。