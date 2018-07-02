小英輔選 從艱困選區出發

2018-07-02

全代會後打「總統牌」 首站竹縣「百工百業」千人造勢

〔記者楊淳卉／台北報導〕面對年底縣市長選舉，民進黨主席蔡英文的「總統牌」將於民進黨七一五全代會後出擊，在部分縣市舉辦千人大型造勢，由蔡英文領軍拉抬黨內縣市長參選人；黨中央並規劃從綠營「艱困選區」開跑，包括新竹縣、苗栗縣、花蓮縣、南投縣、台東縣。其中，竹縣將於八月十五日舉辦「百工百業」千人造勢，初步規劃為輔選的第一站。

民進黨七月十五日召開的全代會，規劃所有黨內縣市長參選人合體造勢。全代會後，整體選戰輔選列車也啟動。七月下旬，蔡英文將下鄉授旗，與各縣市的各級黨公職參選人、地方黨部幹部同台，展現黨內團結。八月起，蔡英文將出席各縣市「百工百業」千人大型造勢，拉抬黨提名的縣市長參選人，凝聚各界綠營支持者士氣。

黨內人士指出，執政縣市的選舉活動已在進行，加上執政縣市較有資源，沒有急迫性的造勢需求。此外，台灣選舉要到最後一、兩個月才會熱起來，因此黨部初步規劃，由非執政縣市、最艱困的選區開始動員舉辦活動，希望儘快凝聚黨內力量。

竹縣和東縣有勝選機會 將辦大型造勢

輔選人士表示，國民黨目前執政的新竹縣和台東縣，是此次黨內評估綠營有機會可拿下的縣市，深具指標意義，蔡英文格外重視，目前分別排定八月十五日、八月廿五日舉辦大型造勢活動。

輔選人士指出，非綠營執政縣市的縣市長參選人知名度較不足，例如民進黨新竹縣長參選人鄭朝方是所有縣市首長參選人中「最新的新人」，因此在大型造勢活動之前，黨中央還安排約百人造勢活動，由民進黨秘書長洪耀福帶領竹縣黨內公職及首長參選人造勢，為後續大型活動暖身。

對於綠營執政縣市及選情穩定地區，蔡英文已先以視察、參訪行程，創造與爭取連任的綠營縣市長，或是民進黨縣市首長參選人合體機會，共同宣傳中央及地方政績。如蔡英文上月底前往高雄旗山視察香蕉產銷班，就由高雄市長參選人陳其邁全程陪同；蔡英文昨也赴台中考察，為台中市長林佳龍助拳，大讚台中空氣品質改善，綠川整治成功。