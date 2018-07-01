救國團「幽靈辦法」廢除 4青年活動中心明年底面臨關閉

2018-07-01

〔記者陳鈺馥、楊綿傑、劉力仁／台北報導〕救國團在全台有十二處青年活動中心、一處觀雲山莊，各大據點幾以承租國有地方式營業，教育部六月廿日廢除「幽靈辦法」後，救國團喪失承租國有土地的法源與資格。據調查，墾丁、天祥、金山青年活動中心、觀雲山莊租約皆在二○一九年底期滿，救國團四家青年活動中心最快明年面臨關閉。

交通部觀光局長周永暉表示，一旦回歸旅館業，將採個案認定，從土地使用分區及當年申設目的去逐一分辨這些活動中心屬於一般旅館、民宿還是觀光旅館，如果屬一般旅館及民宿，交由地方政府管理，如果是觀光旅館，則由觀光局管理，回到正常使用用途。

「不得再與救國團續約！」立委賴瑞隆強調，教育部已廢止無法源依據的「青年活動中心住宿設施管理及安全維護辦法」，各機關在租約到期後，應將出租做為青年活動中心使用的國有土地全部收回。

據租約資料，金山青年活動中心租約至二○一九年十二月卅一日，每年租金一一○三萬二一四五元。位於花蓮太魯閣國家公園的天祥青年活動中心，救國團向國產署承租二○二二坪土地，每年租金僅十六萬三七四六元，租期至二○一九年底。

同樣位於一級風景區的墾丁青年活動中心，救國團以每年六六六萬二六七六元租金，向國產署承租三萬一千多坪土地，換算每坪月租金僅十八元。

此外，救國團向林務局承租一三○三坪國有土地，在中橫公路上經營觀雲山莊，每年租金只須十萬五三五○元，租期至明年十一月卅日為止，將會是救國團第一間結束營業的據點。