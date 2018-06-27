貿易戰沒信心 中國股市熊來了

2018-06-27

分析師︰中國政府低估美國決心

未做好思想準備

〔編譯盧永山／綜合報導〕儘管中國官媒紛以「中國股市扛得起長期貿易戰」來信心喊話，中國股市週二步入空頭市場（熊市），因投資人擔憂中國經濟難以承受美國持續的貿易戰；彭博報導，中國網路流傳一篇由北京信安證券首席經濟學家高善文分析的文章，質疑中國政府低估美國掀起貿易戰的決心，根本是沒做好思想準備。

中國「證券日報」報導，當前市場有種觀點認為，中美貿易戰開打只會重創中國股市，美股受到衝擊則是小得多，但中國股市一路歷經調整經濟結構、去槓桿化，目前本就在低點，繼續縮水空間十分有限，反觀當前處在歷史高點的美股，投資人手中股票本來就面臨縮水風險。

上證自今年高點跌20.1％

「證券日報」之前還引述不具名分析師談話指出：「經過這輪大跌，Ａ股市場投資機會已到來。」 但這一連串的口水救市仍不敵沉重賣壓，上證綜合指數週二收在二八四四．五一點，從今年一月高點以來回跌二十．一％，步入空頭市場；恆生中國企業指數（Ｈ股）也從五個月前的高點回跌十九％。

北京信安證券首席經濟學家高善文表示：「我們留意到中國國內媒體和政府官員的公開表態，對於即將到來的貿易戰，似乎是沒有思想準備。」這篇發文是高善文結束華府訪問，四月在北京清華大學的演講稿，並於五月十日首次發表在他個人的微信帳號上，獲得數百萬次點擊。

文章中指出，「儘管中國媒體把輿論焦點聚焦在關稅和貿易上，但就我們在華府看到的情況，美國這次在經濟領域上對中國發起的一系列行動，不僅限於貿易領域」；他表示，美國國內有三股政治力量，在美國國家利益至上，對抗中國已形成高度共識。

中國官員坦承重大誤判

中國一些高官已注意到這篇文章。一位官員證實，高善文的文章上週已在中國商務部流傳；中國財政部一名官員稍早受訪時更說，中國對美國的長期對中政策做出了「重大誤判」。

德國南德意志報也發表一篇「中國的算盤打錯了」評論文章，儘管中國忙著與川普家人做關係，卻輕視了川普的破壞力，導致如今進退維谷。