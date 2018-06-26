貿易戰另闢戰場 人民幣開貶

2018-06-26

〔記者盧冠誠／台北報導〕美中貿易爭端升級，中國人民銀行（中國央行）再度祭出「定向降準」寬鬆措施，市場擔憂中國擬發動貨幣戰爭，加上呈現人民幣重貶格局，拖累新台幣匯率在內的主要亞洲貨幣紛紛挫跌。

新台幣昨終場貶值九．六分，以三十．四○三元兌一美元作收，匯價連三貶並創去年十月初以來新低，台北及元太外匯經紀公司總成交量為十三．四九億美元。

「中國用『貨幣戰』對付美國『貿易戰』，造成亞幣競貶就麻煩了！」匯銀主管說，人民幣貶破人民幣六．五元兌一美元關卡，創今年新低，同時觸及台灣、南韓兩大東北亞國家的敏感神經，新台幣創近九個月新低，韓元也改寫逾七個月低點。

匯銀主管表示，若上演亞幣競貶，恐讓近期持續匯出的外資加快撤離的速度與力道，因為大家怕越晚買美元，會變越貴；熱錢一旦產生「先跑先贏」的預期，台灣金融市場就容易出現股、匯雙殺走勢。

外匯交易員指出，週一外資即賣超台股八十九億元，並同步把資金匯出，由於本週適逢出口商季底作帳拋匯旺季，假設沒有廠商的美元供給，新台幣早就重貶超過一角。

主要亞幣昨以韓元對美元狂瀉○．八八％最高，人民幣大貶○．四二％，高於新台幣○．三二％；而六月以來，人民幣貶幅已逼近二％，罕見比星幣及新台幣還要弱勢。

匯銀主管認為，人行這次定向降準的時間點，很容易讓外界聯想是與美中貿易戰一觸即發有關，亦反映中國所承受的壓力比想像中大；市場預估此波人民幣貶勢不到人民幣六．七元或六．八元兌一美元價位，人行可能會放手不管，甚至看到貶至人民幣七元兌一美元大關者都有。