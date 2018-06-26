中興今年手機銷售恐腰斬

2018-06-26

〔編譯羅綺／綜合報導〕香港「南華早報」報導，消息人士指出，受美國禁令影響，中興通訊今年手機銷量暴跌，即使美國立即取消出口禁令，中興估計今年的智慧型手機銷量恐達不到二○一七年的一半。

本月初中興通訊與美國政府達成協議，將繳納十四億美元罰款以取消美國的七年銷售禁令。路透報導，中興通訊已支付十億美元罰款，這兩天就會完成寄存四億美元保證金手續，若中興通訊再次違反協議，美國政府可提領這四億美元。

但十八日美國參議院以八十五票比十票通過年度國防授權法案修正案，恢復對中興通訊的禁令；目前該法案尚未正式成為法令，白宮已表明，正在爭取眾議院不批准相關條文的法案，中興命運未卜。

根據調研機構IHS Markit報告，即使禁令被取消，中興與Metro PCS和Cricket Wireless等營運商合作關係也難以回復。IHS Markit高級產業分析師Zaker Li表示：「四月份中興被實施禁令後立即停止線上及線下所有銷售，即便現在禁令立即解除，中興需要幾個月時間才能逐步恢復營運和銷售；最重要的是中興是否能贏回消費者和廠商的信任」。

在禁令之前，中興的智慧型手機出貨已開始承受壓力。據IHS Markit先前研究報告，二○一八年第一季出貨量較去年同期下降十七％。

中興復牌後 蒸發700億人民幣

中興通訊自六月十三日復牌後，市值蒸發已逾人民幣七百億元，昨開盤再吞下第八根跌停板，但隨後逢低買盤進場，首度打開連續跌停板，隨後股價一路下探，再度跌停鎖死，以人民幣十三．四八元作收，跌幅十．○一％。