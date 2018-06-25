中國老兵示威 遭流血清場

2018-06-25

鎮江逾萬警力鎮壓 具體傷亡不明

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國爆發「老兵怒潮」！江蘇省鎮江市大批退伍軍人十九日起齊聚市政府，要求當局給予公平待遇，不僅未獲回應，還不斷遭到襲擊和鎮壓，激怒更多老兵從各地趕赴聲援。中國民間權益組織「民生觀察」引述現場消息指出，鎮江當局二十二日深夜至隔日凌晨派出萬名警力清場，數千名老兵遭暴力驅趕、拘捕，有人被打得頭破血流，但消息被封鎖，具體傷亡不明。

「民生觀察」工作室、美國「自由亞洲電台」指稱，近百名中國退伍軍人十九日起在鎮江市府前示威，要求當局落實轉業等相關政策，求見市長未果後便留守在外，不料一群不明人士二十日凌晨刻意滋事，打傷多名老兵後遁入市府大樓，顯然為政府幕後指使。中國十幾個省的退役老兵，翌日起響應號召，開始向鎮江市集結聲援，至二十一日規模已達逾兩千人。

陳情遭毆 大批外地老兵聲援集結

眼看情勢延燒，如臨大敵鎮江當局軟硬兼施阻止老兵進入鎮江。例如，各省官員親赴現場規勸老兵，勒令各火車站拒賣車票，並在高速公路、交通要道進行攔查等，但老兵人數仍迅速超越警力，甚至衝破警方防線，進而與警方爆發衝突。

二十二日深夜至隔日凌晨，當局派出逾萬名警力包圍現場，勒令老兵離開，但老兵們以未違法為由拒絕，警方遂手持盾牌、棍棒等武器衝入人群，強行拖拽、推搡、毆打手無寸鐵的老兵，導致多人頭破血流，現場一片狼藉、血跡斑斑。

示威消息遭封鎖 中國官媒也噤聲

儘管如此，大批外地老兵二十三日仍趕赴現場，原先失散的千名老兵也再度聚集，眾人組成方隊，在市府外和周邊地區高喊「將與反動政府同歸於盡」，事態仍持續擴大中。據報導，老兵們砲轟清場行動「走了一步非常臭的棋」，誓言聯合全國老兵，以人海戰術破解「維穩」，並呼籲當局面對問題。

近年來，老兵抗議行動在中國各地層出不窮，但都未獲妥善處理。此次事件爆發後，各地維權老兵和人士都被警方盤查，示威消息遭到全面封鎖，中國官方媒體也集體噤聲。