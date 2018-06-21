都發局要文大陳述意見 10天後現勘

2018-06-21

〔記者鍾泓良、沈佩瑤、林曉雲／台北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜遭爆於文化大學的「大群館」違規做為宿舍收租。台北市都發局日前表示「大群館」是否為學生宿舍，將交由文化大學及教育部認定。教育部昨回應由地方政府認定；對此，北市都發局長林洲民表示，台北市政府會做認定，昨已發文給文化大學，要求十天內陳述意見，十天後就會派員現勘。

台北市長柯文哲則表示，今年是選舉年，這麼敏感的題目，就乾脆公開透明、公平公正，依法行政，他交代都發局長林洲民，這件事該怎麼辦就怎麼辦。

都發局說，大群館位於第二種住宅區（特），依「台北市土地使用分區管制自治條例」，可以做集合式住宅，但不得申請寄宿舍，而該棟建築於一九九七年取得的使用執照，是申請九十九個門牌的集合式住宅，而非「一門牌九十九戶」的寄宿住宅。

二○一二年建管處認定大群館屬於建築物使用類組中，使用項目表的H1類組宿舍，應比照宿舍兩年做一次公安申報，並對文化大學開罰六萬元。但台北市都發局都市規劃科也在同年發函，認定大群館屬多門牌住宅，雖出租供學生使用，但仍屬於集合式住宅，因此尚無違反土地使用分區管制的規定，形成局處間出現兩種不同解讀。

教部年補助大群館三百萬

教育部高教司長李彥儀則表示，文化大學確實將大群館四百二十個床位填入資料庫，教育部也據此給予獎補助款，至於獎補助金額多少，尚未細查。教育部一年給文化大學一億元獎補助款，據悉，大群館約獲教育部補助三百萬元。

文化大學昨晚也發出聲明表示，文大從一百年八月承租大群館，依建物使用執照載明之「集合住宅」，認定可供宿舍使用，並依台北市政府都發局指正，每兩年進行高標準安檢並申報，及向教育部申報宿舍床位數；迄今政府相關單位未曾行文文大指「大群館」不能供作宿舍使用。

文大強調，學校從未隱瞞相關資訊，亦認定大群館可做為宿舍使用，據此將大群館相關床位納入私校補助指標參考基準，為何七年來都無問題，遇選舉年卻飽受批評？且文大所有關於教育部獎補助款的收支明細均公告於官網，專款專用、載明支出項目，絕無分毫支應大群館租金。