衝衝衝 蘇貞昌明起全台輔選

2018-06-16

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌明天將啟動外縣市輔選行程，這系列的輔選規劃，將透過蘇貞昌近年來傳承給各縣市政府的市政經驗，打出名師出高徒、會做事的形象。蘇首站將赴新竹市，拉抬新竹市議員候選人，並與市長林智堅同台造勢。蘇也將與桃園、高雄等縣市進行各種合作競選，互相拉抬聲勢。

首站赴竹市 與林智堅同台造勢

「智堅，就讓這個漁港起飛吧！」蘇貞昌四年前為林智堅輔選的廣告，沒想到四年後竟成為蘇貞昌輔選的系列活動之一。蘇貞昌十七日將參加新竹漁人碼頭親子沙灘啟用活動，該區域的改造案是林智堅在四年前競選時，向蘇貞昌取經後的競選政見，四年後特別邀請「師父」驗收。

林智堅在新竹市長一役的選情相對穩定，民進黨希望能將市議員席次往上提升，因此邀請具有全國知名度的蘇貞昌前來力挺新人「六小福」，打出在地品牌、名人背書，期盼讓六名新人和六名現任議員，共十二席議員都能全壘打。

至於與新北市相鄰的桃園市，也被民進黨視為綠色執政穩定區，蘇貞昌擔任行政院長及民進黨主席期間，桃園市長鄭文燦曾分別擔任新聞局長及民進黨文宣部主任，雙方幕僚已開始討論新北、桃園共同生活圈的區域政策，希望透過市政議題的合作，讓民眾感受到團隊的執行力和貫徹力。

南台灣也有蘇貞昌的子弟兵發光發熱，台南市代理市長李孟諺，則是目前六都中唯一專任文官出身的市長，也是當年蘇貞昌麾下的水利課長。李孟諺上個月和蘇貞昌回到當年整治的微風運河，回憶當時整治二重疏洪道不被外界看好，後來卻成為國際標準的划船道與市民休憩場所。

高雄市長參選人陳其邁也與蘇團隊討論，未來可望共同舉辦造勢活動，盼雙方能在政策議題上多曝光。陳受訪表示，希望可以透過雙方合作，讓民眾能夠感受到民進黨執政的政績以及執行力。