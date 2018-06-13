穩定朝鮮半島 川普下步處理中國？

2018-06-13

應對北京擴張意圖 川普政府將更有自信及實力

特派記者蘇永耀／特稿

美國總統川普與北韓領導人金正恩昨天歷史性握手的畫面，背後各有六面美國及北韓國旗交錯擺置，令人想起十年前的「六方會談」，當時參與的周邊國家各懷鬼胎，終究以失敗告終。金正恩如今主動就棄核展開談判，川普順勢協助北韓進入國際舞台，同時穩定了朝鮮半島情勢，六方會談成為兩方主談，也成就了歷史地位。

金談判棄核 川助北韓返國際舞台

對川普政府而言，東北亞情勢暫時穩定後，接下來面對東海、台海及南海等安全議題，包括如何應對北京的擴張意圖，在處理上也將更有自信及實力。

北韓核武及飛彈的發展都接近成熟，對美國本土構成直接的安全威脅，也成為川普政府上台後首要處理的亞洲熱點。從去年彼此口不擇言的針鋒相對，到這幾個月情勢急轉直下趨緩，南韓總統文在寅扮演舉足輕重的關鍵角色，甚至當川普一度揚言取消「川金會」後，文在寅不放棄地兩邊奔走，終至起死回生。

文在寅除效法南韓前總統金大中時代的「陽光政策」，也幫助北韓返回國際社會，這種不以吃掉對方為前提的「兩韓模式」，才有可能建立真正的和平穩定。

北韓要走向完全非核化，如同川普昨日在記者會上所言，就科學技術而言，將需要很長的時間。然而，只要北韓仍在非核化的軌道上，美國與兩韓的合作關係不易變化；而為確保非核化的執行，美國在南韓的駐軍也會維持嚇阻力量。加上一旦解除對北韓的經濟制裁，美國的經濟力量勢必不會缺席。南韓的技術與資本，加上北韓的大量勞動力，朝鮮半島將成為舉足輕重的經濟體。

國際社會雖不乏對金正恩可能「變臉」毀約的疑慮，質疑川普是否過度樂觀及讓步，但如同金正恩對川普所言，這就像是科幻電影般，他是「排除萬難」才前來會面。選擇新加坡舉行川金會，也看出金正恩對西方經濟體制有一定興趣，已陷入赤貧的北韓若啟動經濟改造，要走回頭路，對金正恩的政治風險恐將更高。

六方成為兩方主談，中國在朝鮮半島影響力銳減，川普政府接下來面對東海、台海及南海等議題，包括應對北京的擴張意圖，在處理上也將更有自信及實力。朝鮮半島的風雲變幻，這股風向也將吹往亞太其他地區，並決定美國的下一步。