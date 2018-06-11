中國官商剝削 卡車司機大罷工

2018-06-11

三千萬名司機及業者響應

〔編譯陳正健／綜合報導〕就在中國倡議的「上海合作組織」舉行高峰會期間，中國多地卡車司機因不堪官商層層剝削，八日起在多省發動罷工，並呼籲十日舉行全國大罷工，強調「已經忍無可忍，沒有退路」！據信此次罷工行動經自由亞洲電台（ＲＦＡ）等媒體廣泛報導、傳播，中國全國三千萬名卡車司機以及業者紛紛響應，各地警方也進入維穩狀態。據傳浙江罷工司機佔領收費站，部分地區出現暴力打砸事件，但消息遭官方嚴密封鎖，無法獲得證實。

據報導，江西、上海、湖北、安徽、重慶、山東及貴州等多地的卡車司機，集結在國道、停車場及高速公路等地，要求降低油價、提高運費、交警及運管部門停止對大卡車隨意罰款，呼籲十日當天全國三千萬名司機一同響應。卡車司機在「微信」上貼出中國政府的「十宗罪」，要求相關部門回應，文中充斥「我們怎麼活？」、「要生活、要生存，所以我們要聯合起來」等激動字眼。

官方10宗罪「我們怎麼活？」

為協調行動，據傳中國各地卡車司機組成聯盟，要求外地同業不要前往裝卸貨物，以爭取「卡友」整體權益。陝西知情人士「龍先生」告訴自由亞洲電台，此次罷工與油價持續上漲、運費降低有關，且各地額外收取過路費，卡車司機面對交警隨意攔截及超載檢查，超不超載都要賠錢或罰款。

卡車集結國道 浙江傳佔收費站

廣東「張女士」說，一些具官方背景營運公司，如物流公司等壟斷貨源並壓低價格，導致私營卡車司機難以生存。貴州獨立學者季風透露，成立營運公司是當局為管制卡車司機而設，一旦他們不聽話，就由這些公司出面施壓。

據估計，中國境內約有一千五百萬輛載貨卡車，平均每輛車有兩名司機，每人平均月收入約六千人民幣（約兩萬八千台幣）。基於國內燃油價格遠高於國際市場、管理部門濫用公權力現象嚴重等原因，司機大多無力購買商業保險，若遭遇事故便會陷入困境。