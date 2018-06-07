傳白宮促美航空業 抗拒一中要求

2018-06-07

勿須理會中國施壓改台灣標示

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國金融時報六日報導，華府不滿中國就如何稱呼台灣施壓各航空公司，已呼籲聯合航空（United Airlines）與其他美籍航空公司不要遵從中方的「一中正名」要求，連國家安全會議官員都罕見出面與業者商談，強調台灣議題應由美中政府間交涉，此為美中齟齬升高的最新例證。

消息人士指出，美國政府官員已要求聯航、美國航空（American Airlines）與達美航空（Delta）勿遵從中國要求，即各航空公司官網與地圖提及台灣時，必須寫為符合一中原則的「中國台灣」，「正名」期限延至六月底。美國行政部門呼籲各航空公司抗拒並告訴北京當局，台灣議題應由美中政府間來處理。中國曾要求外籍航空公司撤下任何暗示台灣並非中國一部分的用詞，遭白宮斥為「歐威爾式的胡言亂語」。

台灣議題應由美中政府間交涉

美航不願評論該公司與政府官員商談時的明確內容，但美航執行長帕克上週曾告訴金融時報，台灣議題是「國與國之間」的事，該公司會遵照美國政府的指示。

消息人士也透露，美國高層官員曾與聯航執行長姆諾茲論及台灣「正名」問題，連國安會的官員都參與跟美籍航空公司的商談；但白宮發言人否認，聯航也不願發表評論。達美則表示，正在審議中方的要求，會「持續與美國政府密切諮商」。

英媒：美中齟齬升高最新例證

消息人士指出，美籍航空公司會在一段時間後遵從中方的要求，但川普政府看似執意在此事與北京當局槓上，完全不顧著眼於中國市場的美籍航空的看法。

白宮雖稱會協助拒絕中方要求的美籍航空公司，卻無法保證這些航空公司不會因此失去中國航線。美國國安會前亞洲事務主任麥艾文（Evan Medeiros）就說，航空公司一旦失去降落權，面對的將是美國政府根本幫不上忙的商業現實；北京當局深諳壓力點，難怪即使澳洲外長畢紹普直言民間企業不應受中國政府擺布，澳洲航空（Qantas）還是決定遵照中方要求。