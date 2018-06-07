與華為、聯想等分享用戶資料 臉書洩個資給中企

2018-06-07

〔編譯管淑平／綜合報導〕社群網站龍頭「臉書」公司被紐約時報揭露，過去十年陸續與六十家通訊設備製造商建立資料共享夥伴關係，允許這些廠商取用臉書用戶資料後，臉書公司五日承認此事，並表示其中有至少四家中國公司，包括據信與中國政府關係密切而被美國情報機構警告有國安風險的通訊服務暨設備製造商「華為」（Huawei）。

美國情報機構警告有國安風險

美國國會議員和高層國安官員早已對華為產品的安全隱憂示警，擔心中國政府可能要求取用華為裝置或伺服器上的資料。另外三家與臉書有資料共享夥伴關係的中國公司，則為電腦科技公司「聯想」（Lenovo）、電子裝置暨智慧型終端裝置製造商「廣東歐珀移動通信公司」（OPPO）、以及電子電器製造商「TCL」公司。

紐時報導，臉書與這四家公司的資料共享夥伴關係最早始於二○一○年，目前仍屬有效。臉書表示，與中國企業的協議類似與黑莓等公司的協議，允許他們取得用戶、用戶聯絡人的詳細個資，包括宗教、政治傾向、職業和感情狀態等。

美議員質疑違反保護用戶隱私

臉書公司副總裁瓦雷拉（Francisco Varela）辯稱，臉書與前述公司的整合「從一開始就受到管控」，強調分享給華為的資料「僅保留在其行動裝置上，而非伺服器」。臉書表示，將在本週末前逐步減少與華為的合作。消息人士向華盛頓郵報透露，另一家同樣被懷疑有國安疑慮的中國通訊設備製造商「中興通訊」（ZTE），並未與臉書有前述夥伴關係。

美國聯邦參議院情報委員會副主席、民主黨議員華納（Mark Warner），五日痛批臉書與中國公司的合作關係，引起「合法與否的憂慮」。商務委員會主席、共和黨議員圖恩（John Thune）要求臉書向國會說明其資料共享夥伴關係細節，該委員會主管的聯邦貿易委員會（FTC）正就此前一連串隱私爭議，調查臉書是否違反二○一一年與FTC簽訂保護用戶隱私權的和解協議。