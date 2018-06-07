政府高層執行力 美商會讚歷年最佳

2018-06-07

去年83項議題有39％解決或進展良好

是平均值近2倍

〔記者羅倩宜／台北報導〕台北美國商會昨發表「二○一八台灣白皮書」，提出五大建言。美商會會長章錦華盛讚政府高層有誠意，二○一七年商會提出八十三項議題，三十九％獲得解決或進展良好，是歷年平均值的兩倍，可惜高層決心沒有貫徹到整個公部門，對創新裹足不前。

中階及基層官員 對創新裹足不前

美商會提出五大建言包括：政府執行力須貫徹至基層、勞基法仍須彈性、能源供給有疑慮、投資環境對私募不友善，以及法規制定要能反映民意。

美商會在記者會中盛讚國發會效率，二○一六年提出八十項議題，一項也沒有解決；但二○一七年有八十三項建議，十一項解決、二十一項進度良好，占三十九％。章錦華說，過去十三年的平均值僅二十一．六％，「台灣已往正確方向前進，但不代表不需要更多努力」。

白皮書指出，台灣現在的處境可說前所未有的艱困，包括美中貿易戰、區域貿易組織能否加入、北京加強施壓等，台灣的產業優勢面對更激烈的競爭。

美商會認為，整個政府體制都必須擁抱創新，不是只有高層宣示而已。章錦華說，從總統、副總統到行政院長，每一篇重要談話都會提到「創新」；國發會也充分展現誠意，使得白皮書的建言有很高比率獲得採納並解決，「可惜美商會員與中階或基層官員往來時，在他們身上看不到跟首長同樣的態度」。

他舉例，許多產業都必須替新產品申請證照，但行政程序往往曠日廢時，且成功率也不明確；由於產品無法或延遲上市，只好轉向香港或新加坡投資；新產品減少導致商機下降，也會帶動年輕人被國外工作機會吸引。此外，有些國際上創新的原廠藥品或醫療器材，進入台灣的難度仍高，也阻礙台灣成為生醫中心。

對於年金改革，美商會則樂觀其成，認為健全的年金制度符合勞工權益，值得推動，可惜年金投資的選項太少。白皮書指出，多年來美商會一再建議，讓勞工多一個退休金的投資選項，讓受薪階級既可選擇停留在現有的勞退基金，或依個人風險承受度另找一個投資平台，「可惜這個建議一直未被採納，更沒有具體進度」。