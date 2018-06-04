司法話題》「承認亂丟垃圾才准走」限制行動恐觸法

2018-06-04

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部大修「刑法」瀆職罪章，未來司法警察或有行政調查權的公務員，若以強暴脅迫方式取證，或是濫用權力剝奪他人人身自由，最重可處7年徒刑；1名資深檢察官舉例，以往常見的警方出言恐嚇要求認罪，或是環保局稽查人員為了取締亂丟垃圾，威脅民眾「不承認就不讓你走」，都有可能觸犯此重罪。

此名檢察官指出，目前警察常以「警察職權行使法」中的規定來查驗、留置或管束民眾，但警察與民眾對這種即時強制行為常有不同看法，屢起爭議，修法後警察恐怕很容易挨告瀆職。此外，過去常有警察告訴嫌犯：「如果不承認，你會很難看！」試圖攻破心防、逼其認罪，或是攔查到未定期採尿的毒品人口，可能會強拉對方回警局驗尿，這些舉動未來都可能涉及脅迫、強暴取證。

強制驗尿或調查食安 須更謹慎

資深檢察官強調，除了司法警察，未來具行政調查權的公務員執法時恐要更守規矩，例如環保稽查人員為了取締亂丟垃圾，威脅民眾「不承認就不讓你走」，或是衛生局科員為了調查食安，在未取得法律授權下就限制店家行動自由，同樣可能觸法。

有法界人士也指出，以上行為過去頂多適用最重本刑3年以下的妨害自由罪，但本次修法等於加重兩倍以上，具公權力者日後行使職權勢必得更小心。