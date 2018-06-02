會期剛結束 10藍委立即赴中見劉結一

2018-06-02

〔記者鄭鴻達／綜合報導〕在中國搶挖我邦交國、全面打壓台灣國際空間之際，國民黨楊鎮浯、許淑華等十位立委在立法院本會期休會隔日即組團赴中國參訪。立委團昨會見中國國台辦主任劉結一，雙方共彈「九二共識」的基調；劉結一除宣傳對台卅一條措施，還強調願與廣大台灣同胞共同努力，推進「祖國和平統一」進程。

藍委要求保障台商、台生、台青權益

國民黨立委訪中團成員呂玉玲會後轉述，他們提出希望能保障台商、台生、台青在對岸工作、求學的權益，才能讓兩岸交流更往前，對方回應說這方面一直有在做，例如「惠台卅一條措施」，就是希望保障雙方關係與權益。

訪中團包括楊鎮浯、許淑華、江啟臣、王育敏、柯志恩、李彥秀、陳宜民、顏寬恒、呂玉玲與鄭天財等人，且在立法院前天一休會，昨一早即赴中，並安排在昨下午五時拜會劉結一，會談後，除江啟臣、李彥秀外，其餘八位立委今日將與北京大學台生、在北京的台商座談，預定四日返台。

劉結一：共同推進「祖國和平統一」

國台辦透過官網指出，劉結一在北京會見國民黨民意代表參訪團時表示，堅持體現一個中國原則的「九二共識」，堅決反對任何「台獨」分裂活動，並秉持「兩岸一家親」理念，促進兩岸同胞心靈契合，推動兩岸各領域交流合作。

劉結一強調，全面落實促進兩岸經濟文化交流合作的「卅一條措施」，擴大廣大台灣同胞的受益面和獲得感，他們願意與廣大台灣同胞共同努力，推動兩岸關係和平發展、推進「祖國和平統一」進程。

國台辦指出，參訪團在會中表示，九二共識是兩岸關係及和平發展的重要基礎，未來應持續擴大兩岸交流合作，特別是兩岸青年交流，增進民眾福祉，追求兩岸共好。

呂玉玲轉述，會談是邊用餐邊談，氣氛很好，雙方也談及維持兩岸關係、兩岸經濟貿易、新住民保障等共同努力的目標。

許淑華會前指出，此行是立委組團參訪，不會涉及國共之間的談判，主要是以關懷台商、台生、台青的角度，尋求搭起服務在中台人的平台，並了解他們有何需求及想法。