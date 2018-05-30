醫策會被矮化 還赴中交流

2018-05-30

官方補助經費 立委喊每一毛都要刪

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨立委林靜儀昨召開記者會指出，由衛福部經費補助的財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會（醫策會）出席中國主辦的研討會，遭中國在會議資料中矮化為「國內（台港澳）」或「台灣地區」，竟還不以為意；民進黨立委劉世芳表示，今年六月醫策會要出席中國研討會，她建議，官方資助醫策會到中國的經費「每一毛錢都要刪掉」。

醫策會：減少西進 轉往新南向國家

醫策會副執行長黃仲毅回應，過去醫策會赴中出席相關研討會都非常注意中國用詞，也希望能盡量維持台灣尊嚴，未來會配合政府政策，減少西進經費、轉往新南向國家。衛福部科技發展組專員廖文斌表示，未來會要求醫策會參與相關活動需依照陸委會規範執行，若委員對經費補助有疑慮，衛福部會將相關經費補助刪除。

林靜儀指出，官方資助的醫策會明知出席研討會將遭中國矮化，卻還是拿國家經費赴中交流，雖然衛福部補助的出國經費僅有十萬元，但今年若仍未改正，就要「嚴懲到底」。

立委劉世芳表示，醫策會經費八十五％是政府標案、十四％由政府補助，等於有九十五％以上的錢都是官方資助，「醫策會是官方性質」；醫策會雖然只是受邀、非主辦單位，但到中國參與研討會，已經被中國在名稱上矮化。她呼籲，今年醫策會要到中國參與研討會的經費，只要有官方補助都應該刪除。

立委李俊俋表示，醫策會已經是第三年參與相關研討會，對中國作法卻沒有半點敏感度，成為被統戰的對象，立法院「無法接受」。

  • 民進黨立委李俊俋（左起）、林靜儀、劉世芳29日召開記者會指出，醫策會拿衛服部經費赴中國參加由中國國家衛生計生委醫院管理所主辦醫院評價與品質促進國際高峰論壇，卻遭中國官方矮化為「中國台灣地區」。（記者朱沛雄攝）

    民進黨立委李俊俋（左起）、林靜儀、劉世芳29日召開記者會指出，醫策會拿衛服部經費赴中國參加由中國國家衛生計生委醫院管理所主辦醫院評價與品質促進國際高峰論壇，卻遭中國官方矮化為「中國台灣地區」。（記者朱沛雄攝）

相關關鍵字： 台灣地區 赴中交流 醫策會