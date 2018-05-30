醫策會被矮化 還赴中交流

2018-05-30

官方補助經費 立委喊每一毛都要刪

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨立委林靜儀昨召開記者會指出，由衛福部經費補助的財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會（醫策會）出席中國主辦的研討會，遭中國在會議資料中矮化為「國內（台港澳）」或「台灣地區」，竟還不以為意；民進黨立委劉世芳表示，今年六月醫策會要出席中國研討會，她建議，官方資助醫策會到中國的經費「每一毛錢都要刪掉」。

醫策會：減少西進 轉往新南向國家

醫策會副執行長黃仲毅回應，過去醫策會赴中出席相關研討會都非常注意中國用詞，也希望能盡量維持台灣尊嚴，未來會配合政府政策，減少西進經費、轉往新南向國家。衛福部科技發展組專員廖文斌表示，未來會要求醫策會參與相關活動需依照陸委會規範執行，若委員對經費補助有疑慮，衛福部會將相關經費補助刪除。

林靜儀指出，官方資助的醫策會明知出席研討會將遭中國矮化，卻還是拿國家經費赴中交流，雖然衛福部補助的出國經費僅有十萬元，但今年若仍未改正，就要「嚴懲到底」。

立委劉世芳表示，醫策會經費八十五％是政府標案、十四％由政府補助，等於有九十五％以上的錢都是官方資助，「醫策會是官方性質」；醫策會雖然只是受邀、非主辦單位，但到中國參與研討會，已經被中國在名稱上矮化。她呼籲，今年醫策會要到中國參與研討會的經費，只要有官方補助都應該刪除。

立委李俊俋表示，醫策會已經是第三年參與相關研討會，對中國作法卻沒有半點敏感度，成為被統戰的對象，立法院「無法接受」。