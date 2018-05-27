駁「終極統一」蔡英文：不能是台灣年輕人唯一選項

2018-05-27

〔記者施曉光、陳鈺馥／台北報導〕國民黨主席吳敦義廿二日在黨內會議以引述憲法方式，表明憲法增修條文「最終目的是國家統一為原則」，昨又再稱兩岸在一中各表的九二共識基礎上，維持和平穩定發展非常重要。蔡英文總統則回應，主張統一是在野黨的自由，但統一不能是在壓力下的選擇，更不能是台灣年輕人對於未來的唯一選項。

蔡總統昨在總統府接見「世衛行動團」時強調，有在野黨說，只要接受任憑中國定義的九二共識，台灣就可以加入世界衛生組織、也不會出現斷交，「幾天前我在媒體上看見在野黨主席對於終極統一的主張，主張統一是在野黨的自由，但統一不能是在壓力下的選擇，更不能是台灣年輕人對於未來的唯一選項。」

陸委會主委陳明通前天質疑吳敦義為了參加國共論壇，才會表態終極統一，吳敦義則說，當年在李登輝主導下，憲法增修條文規定，台澎金馬稱為自由地區，其他地區則稱大陸地區，兩岸有分治概念，而且憲法增修條文是反對台獨，所以才會有所謂「國家統一之前」。

陳明通也稱找遍當年海基會換文海協會的信函，根本沒有吳敦義宣稱九二共識的「三十五字箴言」。吳敦義回擊說，那三十五個字就是當年前總統李登輝核定的，而且如果沒有一九九二年的共識，那有一九九三年的辜汪會談？

陸委會回應表示，吳敦義所稱的三十五字箴言，「應該只是自行整合當年兩會協商的文字」。經檢視一九九二年海基會、海協會協商過程相關文件、函電往來，當年國統會決議以及立法院公報等公開資料，並沒有國民黨方面所稱加註引號、完整連續的「三十五字」。

吳敦義昨強調，兩岸在一九九二年達成的基本共識，就是兩岸都堅持一個中國原則，對於它的涵義，雙方同意以口頭聲明方式，各自表述，這也是蔡總統兩千年以陳水扁總統的首任陸委會主委身分，在立法院答覆說，「一九九二年兩岸有一個談的過程，但在我方立場是各自表述一個中國」。

吳敦義指出，「她（蔡英文）連最基本的歷史事實都不承認，兩岸現在就是已讀不回，一定有很多難以預測的各種狀況」。

終極統一#蔡英文#

吳敦義