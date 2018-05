2018-05-26

〔記者簡惠茹/台北報導〕埋首兩百四十二科鳥類、八千多種鳥巢資料,由二十一歲、中興大學生命科學系大三學生方怡婷擔任第一作者,關於鳥巢與鳥類演化方式之研究,五月份登上國際頂尖期刊「自然通訊」(Nature Communications),成為台灣學界焦點。

8000多種鳥巢 方怡婷統整有成

中央研究院生物多樣性研究中心助研究員洪志銘、端木茂甯與方怡婷統整全世界八千多種鳥巢的外型結構、所在位置和附著方式等三種特徵,發現鳥巢演化史和鳥類的演化息息相關。

由於過去學界研究鳥巢時,通常只看單一特徵,他們分析三種特徵的演化史更為全面;相較以往研究,提供比較直接證據證明鳥巢演化和鳥類演化密切相關,獲得學界肯定,登上國際跨領域學術期刊排名前三的「自然通訊」。

鳥巢史與鳥類演化 息息相關

個性害羞的方怡婷,講話輕聲細語,笑容靦腆,但一說起她最愛的生物,立刻自信十足、侃侃而談。她說,對生物研究有濃厚興趣,讀景美女中時參加生物研習社,引發對鳥類研究好奇心,大一暑假申請至中研院生物多樣性研究中心擔任暑期生。

但暑假兩個月太短,方怡婷研究還未完成暑假就結束了,因此她決定跟著老師繼續做下去,沒想到一做就是兩年,還登上國際期刊。她說:「過程中領略學術研究樂趣之外,以既有研究為基礎,又更往前推進的感覺,真的很有成就感!」

擔任第一作者,方怡婷覺得很不好意思,她說,大部分是老師提供想法,她只是把想法做出來;但老師更客氣,「我們只是動嘴,真正做分析的都是她」,洪志銘和端木茂甯對方怡婷的表現讚不絕口。

任第一作者 老師:當之無愧

方怡婷是洪志銘第一位指導學生,洪志銘說,團隊使用《Handbook of the Birds of the World》這本權威書籍整理鳥巢種類,方怡婷從中細心整理出八千多種鳥巢,相當耗時費工,而且資料還需不斷更新,隨著資料變化又要重新分析。

「我們提供想法,方怡婷著手執行,第一作者當之無愧。」洪志銘說,他和端木茂甯有時候會拋出困難度很高的想法,但方怡婷都毫不畏懼,一步一步完成;端木茂甯說,怡婷很主動學習,具備做學術研究的條件。