男大生沉迷網路中風？

2018-05-24

〔記者陳璟民、王善嬿／嘉義報導〕一名二十歲男大學生疑因沉迷網路遊戲，清明節五天連假沒回家，家屬聯絡未果，到他在嘉義縣民雄鄉租住的學生套房叩門也無回應，報案破門找人，赫見速食、飲料的空容器堆積如山，並發現他倒臥浴室，左半身癱瘓，送醫診斷出腦溢血，經手術清除，救護人員形容「再晚一天，他可能就沒命了」。

連假沒回家 倒臥租處浴室

據指出，這名男大生體型微胖，與同學互動良好，熱中上網，經常以速食餐飲果腹，住處凌亂不堪，空的盒子、杯子、瓶罐堆到和衣櫥一樣高。他被尋獲時雖有意識，但軀體癱軟，左半身行動失能，言語、微笑、舉臂等測試未通過，幸能爬到浴室靠喝自來水維生，經診斷為腦溢血，是腦血管破裂、出血引起的中風，術後出院，向學校請假在家調養，復元情況還不錯。

中正大學心理學系教授黃世琤說，網路成癮的判定標準隨不同世代而修正，現在二十歲左右年輕人為「數位原住民」，從小接觸3C科技，可能每天上網、用手機超過十小時，尤其網路遊戲有組隊解除任務、過關晉級等設計，玩家為求勝會很專注而影響生活作息；此外，受同儕、團體影響，每天為了解網友動態而一定要上網，也是造成年輕世代易沉迷、長時間上網的原因。

再晚一天發現 可能就沒命了

嘉義基督教醫院家醫科醫師林新凱表示，二、三十歲年輕族群，血管應是健康、有彈性，但近年健檢病例顯示，三高（高血脂、高血糖、高血壓）等代謝症候群有年輕化趨勢，與飲食西化，蔬果、蛋白質攝取不足，加上玩手機、網路遊戲，或工作忙碌久坐不運動等因素有關。

林新凱說，民眾若攝取過量反式脂肪，脂肪會堆積全身，刺激血管壁造成發炎反應，千萬不能仗著年輕而不注重健康，若未定期量血壓、血糖，可從男生腰圍不宜超過九十公分、女生不超過八十公分，並觀察體重有沒有增減、一直喝水卻仍很渴等情形，了解是否有肥胖、三高的狀況；另外，打電腦、上網時，建議每半小時起身走動，平常維持運動、多攝取蔬果等，預防中風。